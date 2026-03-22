Încă o companie aeriană puternică anulează zboruri din cauza scumpirii petrolului. Ce rute sunt eliminate

Avioane United Airlines. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

United Airlines reduce drastic zborurile, din cauza creşterii prețurilor la combustibil. Războiul din Iran a afectat transportatorii americani, iar United Airlines a devenit prima companie aeriană americană majoră care anulează zboruri după săptămâni de avertismente din partea industriei, notează Fox Business. În Europa, cea mai mare companie aeriană din Peninsula Scandinavă, Scandinavian Airlines System (SAS), transportatorul multinațional controlat de guvernele din Danemarca, Suedia și Norvegia, este primul operator major care anulează zboruri.

CEO-ul United Airlines, Scott Kirby, a anunţat reducerea zborurilor cu aproximativ 5%, prin eliminarea rutelor mai puțin profitabile. El a spus că firma se pregătește pentru o perioadă prelungită de prețuri ridicate la combustibil, preconizând petrolul la 175 de dolari pe baril și așteptându-se ca acesta să rămână peste 100 de dolari până la sfârșitul anului 2027.

"Realitatea este că prețurile combustibilului pentru avioane s-au dublat în ultimele trei săptămâni”, a declarat Kirby într-un comunicat.

„Dacă prețurile ar rămâne la acest nivel, ar însemna cheltuieli anuale suplimentare de 11 miliarde de dolari doar pentru combustibilul pentru avioane. Ca o perspectivă, în cel mai bun an din istorie al United, am câștigat mai puțin de 5 miliarde de dolari", a adăugat acesta.

Ce zboruri sunt eliminate

Kirby a subliniat că United Airlines nu intră în panică și intenționează să gestioneze presiunea pe termen scurt prin reducerea zborurilor neprofitabile, continuând în același timp strategia sa de creștere pe termen lung.

Compania a mai transmis că reducerile vor totaliza aproximativ 5 puncte procentuale din capacitatea planificată, inclusiv aproximativ 3 puncte din zborurile în afara orelor de vârf, cum ar fi rutele de la mijlocul săptămânii și cele peste noapte, aproximativ 1 punct din reducerile de la Chicago O'Hare și încă 1 punct legat de suspendarea serviciilor către Tel Aviv și Dubai. Compania aeriană se așteaptă să își restabilească programul complet în toamnă.