„O nouă eră a războiului”. Ucrainenii au transportat pentru prima dată un robot de luptă cu o dronă navală, pe pământ controlat de ruși

2 minute de citit Publicat la 14:46 13 Iul 2026 Modificat la 14:46 13 Iul 2026

Foto: Captură video Twitter.

Ucraina a transportat pentru prima dată un robot cu ajutorul unei drone navale, ducând dispozitivul pe teritoriu controlat de Rusia, a informat armata ucraineană și Anton Gherașcenko, consilier la ministerul de interne ucrainean și apropiat de puterea de la Kiev. În cadrul „primei misiuni de luptă cunoscute de acest tip”, o dronă navală ucraineană a transportat o dronă terestră într-o zonă controlată de Rusia pe limba de pământ Kinburn, a anunțat, pe 13 iulie, Brigada 123 de Apărare Teritorială a Ucrainei, citată de Kyiv Independent.

„Un sistem robotic terestru a fost transportat până pe țărmul controlat de inamic cu ajutorul unei platforme navale fără pilot, a fost debarcat pe teritoriul ocupat și folosit pentru îndeplinirea unei misiuni de luptă”, a transmis brigada într-o postare pe rețelele sociale.

A ground robotic complex armed with machine guns was landed at the Kinburn Spit to attack the Russian troops located there.



It was delivered to the Spit by a sea drone.



Sounds like a movie - but it's reality, carried out by the 123rd Territorial Defense Brigade. pic.twitter.com/c32eiTaUBo — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 13, 2026

„Este o nouă abordare a războiului, în care cele mai periculoase sarcini sunt îndeplinite de o mașinărie, iar militarii ucraineni stabilesc noi reguli ale luptei moderne”, a adăugat aceasta.

Dronele terestre joacă un rol tot mai important în efortul de război al Ucrainei, fiind folosite pentru transportarea proviziilor, evacuarea militarilor răniți, deminare și îndeplinirea unor misiuni de luptă fără a pune în pericol viața soldaților.

„Un sistem robotic terestru înarmat cu mitraliere a fost debarcat pe limba de pământ Kinburn pentru a ataca trupele ruse staționate acolo.

Sistemul a fost transportat până la Kinburn cu ajutorul unei drone navale.

Pare desprins dintr-un film, dar este realitatea unei operațiuni desfășurate de Brigada 123 de Apărare Teritorială”, a declarat și Anton Gherașcenko.

În înregistrarea video care însoțește postarea, drona terestră poate fi văzută coborând de pe o dronă navală pe țărmul limbii de pământ Kinburn. Ulterior, aceasta deschide focul asupra unei ținte, însă nu au fost oferite informații despre eventualele pagube sau victime provocate.

Kinburn este o peninsulă nisipoasă îngustă din sudul Ucrainei, situată între limanul Nipru-Bug și Marea Neagră. Zona face parte din regiunea Mikolaiv și a fost disputată în timpul invaziei.

Trupele ruse au pătruns pe limba de pământ Kinburn, care are o lungime de 40 de kilometri, în martie 2022, venind din partea regiunii Herson ocupată la acea vreme.

Zona continuă să aibă o importanță strategică datorită poziției sale, având în vedere că obținerea controlul asupra acesteia le-a permis forțelor ruse să influențeze accesul către anumite părți ale Mării Negre. Rutele maritime care pornesc din porturile Herson și Mikolaiv converg în apropiere.