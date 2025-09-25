O nouă "monedă de schimb" între Kim Jong Un şi Putin: ruşii aduc muncitoare din Coreea de Nord. Suma cu care sunt plătite

O agenţie de recrutare cu sediul la Sankt Petersburg anunţă că poate aduce mii de femei din Coreea de Nord pentru a acoperi deficitul de forţă de muncă din Rusia din mai multe domenii, potrivit the-express.com.

Compania Startaff ar fi dat asigurări că poate "furniza" până la 2.000 de muncitoare pe săptămână pentru „industria de cusut, domeniul agricol și lucrări de finisare și vopsire”.

Coreea de Nord a fost suspectată, anterior, că furnizează zeci de mii de lucrători pentru a umple golurile lăsate în industria muncii din Rusia din cauza numărului de victime suferite de președintele Vladimir Putin în războiul cu Ucraina.

Plătite cu 10,8 dolari pe oră

Agenţia de recrutare a transmis că este dispusă să-și trimită rapid lucrătorii în orice zonă din regiunea de nord-vest a țării, la un tarif de 900 de ruble (10,80 de dolari) de persoană, pe oră.

Serviciile de informații sud-coreene au precizat, în luna august, că muncitoarele nord-coreene care au reuşit să fugă din Rusia au descris cum lucrau 18 ore pe zi, fiind ridiculizate de colegii ruși care le numeau „mașini care pot vorbi” în timp ce erau ținute în „condiții asemănătoare închisorii”.