O rachetă rusă a bombardat un poligon ucrainean și a ucis zeci de soldați. Zona fusese spionată cu o dronă, dar nimeni nu a doborât-o

Rușii au bombardat cu o rachetă Iskander un poligon de la un centru de antrenament al armatei ucrainene din regiunea Dnipropetrovsk (centrul Ucrainei), chiar în momentul în care militarii erau în formaţie. Zeci de soldați au fost uciși. O dronă de recunoaștere fusese observată înainte de atac, dar nu a fost doborâtă, context în care în Ucraina a fost lansată o anchetă.

Publicaţia Ukrainska Pravda a relatat că pe respectivul poligon se antrenau soldaţi din Brigada 157-a mecanizată, iar atacul a survenit în timpul raportului de dimineaţă.



Comandantul forţelor terestre ucrainene, Mihail Drapatîi, a recunoscut luni, fără a oferi detalii precise, că un atac al Rusiei cu rachetă a provocat recent "o tragedie la un centru de instruire" a armatei ucrainene şi a anunţat deschiderea unei anchete pentru a stabili cine se face responsabil pentru această dramă.

The Russian MoD posted a video two days ago of an Iskander-M ballistic missile strike on a training area near Cherkaske, Dnipropetrovsk oblast corrected with a Russian UAV. Yuriy Butusov said the 168th Reserve Battalion is based there with soldiers who left their units waiting to… pic.twitter.com/cydkgV1NH2