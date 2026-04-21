O țară din Europa anunță că va interzice prin lege telefoanele în școli

4 minute de citit Publicat la 11:00 21 Apr 2026 Modificat la 11:00 21 Apr 2026

O elevă folosește telefonul mobil în sala de clasă, la școală. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Guvernul britanic a anunțat că va interzice prin lege smartphone-urile în școlile din Anglia. Ministrul educației, baroneasa Jacqui Smith, a declarat luni în Camera Lorzilor că guvernul va depune un amendament la importantul proiect de lege privind bunăstarea copiilor și școlile (n.r. „Children's Wellbeing and Schools Bill”), „creând o cerință legală clară pentru școli” în această privință.

Departamentul pentru Educație (DfE) a spus că această măsură va conferi „forță legală a ceea ce școlile fac deja în practică”.

Secretarul pentru educație, Bridget Phillipson, le scrisese școlilor la începutul acestui an, încurajându-le să urmeze noile orientări conform cărora școlile ar trebui să fie fără telefoane pe tot parcursul zilei.

„O veste fantastică pentru directori, părinți și elevi din întreaga țară”

Guvernul a declarat că va transforma aceste orientări într-un cadru statutar, ceea ce înseamnă că școlile vor fi obligate să țină cont de ele. Acesta susține că abordarea diferă de cea propusă de conservatori, care solicită o interdicție legală completă.

Ministrul educației din umbră al Partidului Conservator, Laura Trott, a spus că amendamentul, care urmează să fie depus în zilele următoare, este „o veste fantastică pentru directori, părinți și elevi din întreaga țară”.

„Timp de peste un an, Partidul Laburist a respins această idee ca fiind un artificiu inutil, iar chiar săptămâna trecută ministrul Educației a susținut că problema fusese deja rezolvată”, a scris ea pe platforma X.

„Mă bucur că acum au ascultat – acesta este pasul corect pentru îmbunătățirea comportamentului și creșterea performanțelor în clasele noastre.”

Din partea guvernului, baroneasa Smith a declarat în Camera Lorzilor că au eliminat din ghid opțiunea „nu se văd, nu se aud” – ceea ce înseamnă că telefoanele trebuie să fie închise și ținute în ghiozdan – și că sunt dispuși să analizeze „dacă ar trebui să fie mai stricți în această privință”.

Unele școli au ales să folosească dulapuri speciale sau pungi sigilate magnetic pentru telefoane.

Detaliile amendamentului guvernului nu au fost încă publicate.

Partidul Liberal Democrat a declarat că miniștrii trebuie acum „să se asigure că toate școlile au sprijinul și finanțarea necesare pentru a gestiona această tranziție”.

„Telefoanele mobile nu își au locul în școli”

Purtătoarea de cuvânt a partidului pentru educație, Caroline Voaden, a spus că au „obținut o victorie majoră pentru elevi, profesori și familii” „forțând guvernul” să introducă interdicția.

DfE a declarat că a fost „în mod constant clar că telefoanele mobile nu își au locul în școli” și că majoritatea instituțiilor le interzic deja.

Un purtător de cuvânt a spus că amendamentul „se bazează pe pașii deja făcuți pentru a întări aplicarea regulilor”.

Politicile școlilor privind telefoanele mobile vor fi monitorizate în cadrul inspecțiilor Ofsted începând din aprilie, au adăugat oficialii.

„Vom pune întotdeauna interesele copiilor pe primul loc, inclusiv prin acest proiect de lege – care este recunoscut pe scară largă drept cea mai importantă legislație privind protecția copiilor din ultimele decenii.”

Excepții pentru anumiți elevi

Proiectul de lege a fost blocat între Camera Comunelor și Camera Lorzilor, după ce aceasta din urmă a votat în favoarea unui amendament conservator care solicita interzicerea telefoanelor în februarie.

La începutul acestei săptămâni, Camera Lorzilor a acceptat propunerea ministrului Educației din umbră, baroneasa Barran, ca proiectul de lege să prevadă posibile excepții pentru elevii din clasele a XII-a și a XIII-a, elevii din școli internat și pentru cei care folosesc telefoanele ca dispozitive medicale.

Președintele Asociației Liderilor de Școli și Colegii a spus că sprijinul legal pentru aceste orientări „nu schimbă foarte mult”, deoarece majoritatea școlilor aplică deja propriile interdicții.

„Ceea ce ar fi cu adevărat util este ca guvernul să ofere finanțare școlilor pentru depozitarea sigură a telefoanelor mobile, cum ar fi dulapuri speciale sau pungi securizate”, a declarat secretarul general al organizației, Pepe Di’Iasio.

El a cerut, de asemenea, „măsuri de reglementare mult mai stricte pentru a combate efectele nocive ale rețelelor sociale și utilizarea excesivă a smartphone-urilor”, care au loc în general în afara orelor de școală.

Abordarea privind telefoanele în școli variază în Regatul Unit

Deoarece educația este descentralizată, abordarea privind telefoanele în școli variază în Regatul Unit.

Guvernul scoțian a introdus în 2024 orientări care le permit directorilor să implementeze interdicții asupra telefoanelor în școli.

În Țara Galilor nu există o interdicție națională, însă directorii au puterea de a interzice sau restricționa utilizarea dispozitivelor în propriile școli.

Iar în Irlanda de Nord, un program pilot „fără telefoane” în nouă școli tocmai s-a încheiat, urmând ca un raport să fie publicat în iunie.

Diferența dintre România și alte țări din Europa

În România, telefoanele nu sunt interzise complet prin lege, dar utilizarea lor în timpul orelor este restricționată. Elevii nu au voie să le folosească în clasă decât dacă profesorul permite în scop educațional, iar școlile pot stabili reguli mai stricte, inclusiv colectarea telefoanelor pe durata orelor. În practică, aplicarea diferă mult de la o școală la alta.

În Franța, regula este mult mai strictă: telefoanele sunt interzise prin lege în școlile primare și gimnaziale. Elevii nu au voie să le folosească deloc în timpul zilei școlare, nici în pauze, decât în situații speciale aprobate. Este una dintre cele mai ferme interdicții din Europa și se aplică la nivel național.

În Regatul Unit (în special în Anglia), nu există încă o interdicție legală generală, dar guvernul recomandă ca școlile să fie „phone-free” pe tot parcursul zilei. Majoritatea școlilor au deja reguli stricte care interzic telefoanele, iar autoritățile intenționează să transforme aceste reguli în obligații legale.

Pe scurt, Franța are o interdicție clară prin lege, România are restricții dar lasă multă libertate școlilor, iar Regatul Unit se află într-o zonă de tranziție, unde interdicția există mai ales în practică și ar putea deveni obligatorie legal.