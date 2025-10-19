O ţară din Europa introduce ChatGPT în şcoli. Cele 4 faze ale proiectului care va începe în decembrie

1 minut de citit Publicat la 12:58 19 Oct 2025 Modificat la 13:01 19 Oct 2025

O ţară din Europa introduce ChatGPT în şcoli. Cele 4 faze ale proiectului care va începe în decembrie. sursa foto: Getty

Ministerul Educației din Grecia a anunțat că 20 de școli din această ţară vor testa programul „AI în școli”, introducând ChatGPT Edu, o versiune a instrumentului de inteligență artificială conceput pentru educație, potrivit site-ului ekathimerini.

Inițiativa începe în decembrie pentru profesori și în martie 2026 pentru elevii din 14 licee publice model și șase licee publice ale Fundației Onassis.

Ministrul Educației, Sofia Zacharaki, a numit-o „un pas important pentru școala viitorului”, cu scopul de a ajuta profesorii și elevii să utilizeze inteligența artificială „cu responsabilitate, creativitate și gândire critică”.

Cum va funcționa ChatGPT Edu

Programul pilot va începe în 20 de licee din întreaga țară - 14 școli model și experimentale și șase școli publice Onassis. Aceste instituții vor servi drept platforme de testare timpurii pentru modul în care inteligența artificială poate sprijini profesorii în planificarea lecțiilor, cercetare și învățare personalizată.

Pentru educatori, introducerea ChatGPT Edu oferă atât oportunități, cât și provocări: cum să echilibreze puterea modelelor lingvistice mari cu dimensiunile umane ale predării - curiozitatea, empatia și contextul.

Participanții vor primi instruire personalizată pentru a explora toate capacitățile modelelor educaționale OpenAI. Abordarea se concentrează pe integrarea practică, permițând profesorilor să experimenteze cu proiectarea lecțiilor bazate pe inteligență artificială, suport pentru scriere creativă și automatizare administrativă sub supraveghere strictă și îndrumare etică.

Plan în 4 faze