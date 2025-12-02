O țară îl roagă pe Putin să trimită trupe pe teritoriul său. Care este motivul

O țară îi cere ajutorul lui Putin și îl pune să trimită trupe ruse la granița cu vecinii săi. Foto: Profimedia Images

Tadjikistanul discută cu Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) posibilitatea implicării militarilor ruși în patrularea comună a frontierei cu Afganistanul, după schimburile de focuri de la sfârșitul lunii noiembrie, relatează Reuters, citând trei surse din structurile de securitate ale țării din Asia Centrală, potrivit Moscow Times.

Cinci cetățeni chinezi au fost uciși, iar alți cinci au fost răniți în urma tirurilor venite dinspre Afganistan în ultima săptămână. Președintele Tadjikistanului, Emomali Rahmon, a ținut pe 1 decembrie o ședință de lucru cu șefii instituțiilor de forță, în care au fost discutate situația de la granița cu Afganistanul și măsurile pentru întărirea securității acesteia.

O sursă din Consiliul de Securitate al republicii a declarat pentru Reuters că nu a fost luată încă o decizie privind solicitarea de sprijin din partea OTSC, dar subiectul este în analiză. Potrivit acestuia, au avut loc discuții cu partea rusă privind implicarea bazei militare ruse 201, staționată în Tadjikistan, cea mai mare unitate terestră a Rusiei din afara granițelor, pentru patrule comune la frontiera tadjiko-afgană.

„Deocamdată purtăm discuții (cu OTSC), iar acestea sunt în fază de evaluare”, a spus sursa, fără a exclude că o decizie ar putea fi luată în cursul acestei săptămâni.

Surse Reuters din Comitetul de Stat pentru Securitatea Națională (GKNB) al Tadjikistanului au confirmat discuțiile cu Rusia privind posibila implicare a bazei 201 în patrularea comună a graniței. Potrivit acestora, planul avut în vedere presupune patrule aeriene cu elicoptere, folosind gruparea aeriană a bazei ruse.

Baza rusă din Tadjikistan s-a ocupat de protejarea frontierei cu Afganistanul, lungă de 1.344 de kilometri și situată în mare parte în zone montane, până la începutul anilor 2000, când Tadjikistanul a preluat controlul integral al securizării graniței.

În prezent, OTSC are șase membri: Rusia, Tadjikistan, Kârgâzstan, Belarus, Kazahstan și Armenia.