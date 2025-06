Oana Ţoiu a participat la Consiliul NATO-Ucraina de la Haga: „Am subliniat importanţa unei păci juste şi durabile în Ucraina”

Noul ministru al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a participat la Consiliul NATO-Ucraina organizat în marja summitului de la Haga, unde se află și Președintele Nicușor Dan. Țoiu precizează că a reafirmat angajamentul României de a sprijini pacea şi suveranitatea Ucrainei, precum şi democraţia Republicii Moldova.

„Aliaţii se întâlnesc la un summit istoric la Haga. Tocmai am participat la Consiliul NATO-Ucraina organizat în marja acestui summit NATO. Am subliniat importanţa unei păci juste şi durabile în Ucraina, rolul pe care Parteneriatele Strategice dintre România şi SUA îl au în stabilitatea regiunii Mării Negre şi am reafirmat angajamentul României de a sprijini pacea şi suveranitatea Ucrainei, precum şi democraţia Republicii Moldova”, anună Oana Ţoiu, într-o postare pe X.

Ea reafirmă decizia participanţilor la summit de a face NATO mai puternic şi mai bine pregătit pentru a apăra teritoriul aliat împotriva tuturor ameninţărilor.

„Sunt recunoscătoare familiei euroatlantice de miniştri pentru primirea călduroasă, mai ales în acest moment, când avem o misiune atât de importantă de îndeplinit împreună”, mai scrie Ţoiu, adăugând în postare şi imagini de la întâlnirile avute la Haga.

Allies meet for a historical summit in The Hague. I have just attended the NATO-Ukraine Council organized in the margins of this NATO Summit. I have underlined the importance of a just and lasting peace in Ukraine, the role that the Strategic Partnerships between România and US… pic.twitter.com/zVC0HlxXqn