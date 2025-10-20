Oana Ţoiu: „România nu a primit solicitare de survol în cazul unei eventuale deplasări a lui Putin la Budapesta”

Oana Ţoiu: „România nu a primit solicitare de survol în cazul unei eventuale deplasări a lui Putin la Budapesta”. Foto: Hepta

Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a spus că România nu a primit până în prezent nicio solicitare de survol în contextul unei eventuale deplasări a preşedintelui rus Vladimir Putin la summitul anunţat la Budapesta, potrivit informațiilor Agerpres.

"Nu a fost transmisă până acum o asemenea solicitare sau o confirmare a zborului sau prezenţei în acest context, dar să ne concentrăm pe elementul de bază bunele practici potrivit cărora Vladimir Putin cere permisiunea, înainte de intra în spaţiul aerian european", a spus şefa diplomaţiei române, întrebată de jurnalişti.

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, i-a spus președintelui rus Vladimir Putin că îi va asigura condiții optime pentru desfășurarea noului summit cu președintele american Donald Trump la Budapesta, în ciuda mandatului internațional de arestare emis de Curtea Penală Internațională pe numele liderului de la Kremlin, au relatat vineri agențiile Reuters și EFE.

"Ne vom asigura că intră în Ungaria, are negocieri reuşite şi apoi se întoarce acasă", a declarat presei ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto. "Nu este nevoie de niciun fel de consultări cu nimeni, noi suntem o ţară suverană. Îl vom primi (pe Putin - n.r.) cu respect, îl vom găzdui şi îi vom oferi condiţiile pentru a negocia cu preşedintele american", a adăugat Szijjarto.

Premierul Viktor Orban a avut convorbiri telefonice atât cu Donald Trump, cât şi cu Vladimir Putin, după ce preşedintele american a anunţat joi că va avea cu omologul său rus un nou summit în următoarele "două săptămâni" la Budapesta. Vorbind, vineri dimineaţă, la postul naţional de radio ungar, Orban a spus că acest summit "va fi despre pace", iar dacă va conduce la un acord de pace care să oprească războiul ruso-ucrainean, acest lucru va avea ca efect începerea unei noi etape de dezvoltare economică pentru Ungaria şi Europa.

Kremlinul, care a precizat că propunerea de desfăşurare a unui "posibil summit" între Trump şi Putin la Budapesta a venit din partea preşedintelui american, a salutat această idee.

"Ungaria, ţară membră a NATO şi UE, îşi menţine o poziţie specială cu privire la suveranitatea sa, din punctul de vedere al apărării intereselor sale naţionale. Acest lucru, fără îndoială, atrage respect din parte ambilor lideri", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Cât despre organizarea călătoriei lui Putin la Budapesta, detaliile logistice ale acesteia încă nu sunt clare, dar inevitabil el va trebui să survoleze spaţiul aerian al unor ţări din NATO, a mai spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Curtea Penală Internaţională (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele lui Putin, după ce copii ucraineni au fost trimişi în Rusia din teritoriile Ucrainei ocupate de trupele ruse, dar Ungaria se află într-un proces de retragere din această instanţă.

Totodată, preşedintele ucrainie Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să-l întâlnească pe preşedintele rus Vladimir Putin la Budapesta, într-un interviu acordat duminică postului de televiziune american NBC, în urma discuţiilor cu Donald Trump, preşedintele SUA, a consemnat agenţia de presă ungară MTI.