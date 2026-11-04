Obuz sau sticlă de vin? Misterul obiectului de 32 de kilograme descoperit în Papua Noua Guinee. Explicația neașteptată a Beijingului

2 minute de citit Publicat la 10:19 04 Noi 2026 Modificat la 10:19 04 Noi 2026

Un obiect suspect, care cântărește 32 de kilograme și seamănă cu un obuz de artilerie, a provocat îngrijorare în Papua Noua Guinee. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un obiect suspect, care cântărește 32 de kilograme și seamănă cu un obuz de artilerie, a provocat îngrijorare în Papua Noua Guinee, după ce a fost descoperit într-un container de transport maritim. Autoritățile chineze resping însă informațiile potrivit cărora ar fi vorba despre un proiectil militar fabricat în China și susțin că obiectul este, de fapt, o sticlă de vin în formă de obuz, relatează BBC. Explicația ambasadei chineze a stârnit numeroase reacții sceptice pe rețelele sociale.

„Nu prezintă absolut niciun pericol”, a transmis marți Ambasada Chinei într-o postare pe Facebook.

Descoperirea a fost făcută pe un șantier din Port Moresby, capitala statului Papua Noua Guinee. Vinerea trecută, polițiștii au arestat patru cetățeni chinezi în legătură cu acest caz.

La momentul respectiv, autoritățile încercau să stabilească dacă obiectul era un proiectil real, care ar fi putut exploda. Comisarul de poliție David Manning a descris descoperirea drept „foarte îngrijorătoare”.

Potrivit unui articol publicat miercuri de postul australian ABC, care citează surse anonime, obiectul ar fi un proiectil de artilerie chinezesc de tip 59, cu calibrul de 130 mm, care nu a explodat și care conține substanțe explozive și un focos.

Papua New Guinea security forces have launched an emergency operation at Napa Napa Wharf, Port Moresby, after intercepting military explosives, large-caliber artillery shell projectiles - allegedly linked to a Chinese criminal syndicate. ~Credits: PNG Garamut https://t.co/bOebp1ocNE — Anna Powles (@AnnaPowles) October 30, 2026

BBC precizează însă că nu a putut verifica independent aceste informații.

Anterior, poliția din Papua Noua Guinee respinsese și speculațiile potrivit cărora obiectul ar fi fost doar o replică inofensivă, potrivit publicației locale Post Courier.

Ambasada Chinei insistă însă că nu este vorba despre muniție militară. Reprezentanții instituției susțin că ar fi „practic imposibil” ca un obuz de artilerie militar, introdus ilegal, să fie transportat din China în Papua Noua Guinee.

„China aplică unele dintre cele mai stricte legi și reglementări din lume privind controlul armelor de foc”, a transmis ambasada, adăugând că țara este „recunoscută pe scară largă drept una dintre cele mai sigure din lume”.

Explicația nu i-a convins însă pe toți cei care au văzut imaginile cu obiectul suspect.

„Ce fel de sticlă de vin cântărește 32 de kilograme?”, a întrebat un utilizator de Facebook.

Un altul a atras atenția că obiectul nu avea nicio etichetă care să indice că ar fi o sticlă de vin.

Deocamdată, informațiile prezentate de autoritățile chineze și cele apărute în presa australiană se contrazic, iar natura exactă a obiectului nu a fost confirmată independent.