Olanda susține că e posibilă “piratarea” codului sursă al avionului F-35: “E ca la un smartphone”

Ministrul olandez al Apărării, Gijs Tuinman, a surprins publicul declarând că este posibilă obținerea independenței software pentru avioanele F-35, sugerând că acesta ar putea fi modificat ca la un smartphone, potrivit Daily Sabah care citează intervenția sa într-un podcast.
Întrebat dacă Europa poate modifica acest lucru fără aprobarea SUA, Tuinman a spus: „Nu acesta este scopul... Vom vedea dacă americanii își vor arăta adevărata față”, a spus ministrul.
“Voi spune ceva ce nu ar trebui să spun niciodată, dar o voi face oricum. La fel ca iPhone-ul tău, poți debloca un F-35. Nu voi spune mai multe despre asta.”
„F-35 este cu adevărat un produs comun. Britanicii fabrică motoarele Rolls-Royce, iar americanii pur și simplu au nevoie și de ele”, a mai spus el.
Tuiman nu a oferit mai multe detalii cu privire la ceea ce gândea atunci când a împărtășit această opinie, dar remarcile sale vin pe fondul unei rupturi a legăturilor transatlantice și al presiunii Washingtonului asupra Europei de a face mai mult în ceea ce privește apărarea și securitatea continentului.
Până în prezent, Israelul este singura țară cunoscută care a negociat cu succes un acord care îi acordă dreptul de a instala software dezvoltat pe plan intern pe avioanele sale F-35, considerate încă cele mai avansate de pe piață în acest moment.