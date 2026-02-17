Olanda susține că e posibilă “piratarea” codului sursă al avionului F-35: “E ca la un smartphone”

Ministru olandez: "La fel ca iPhone-ul tău, poți debloca un F-35". Foto: Hepta

Ministrul olandez al Apărării, Gijs Tuinman, a surprins publicul declarând că este posibilă obținerea independenței software pentru avioanele F-35, sugerând că acesta ar putea fi modificat ca la un smartphone, potrivit Daily Sabah care citează intervenția sa într-un podcast.

Întrebat dacă Europa poate modifica acest lucru fără aprobarea SUA, Tuinman a spus: „Nu acesta este scopul... Vom vedea dacă americanii își vor arăta adevărata față”, a spus ministrul.

“Voi spune ceva ce nu ar trebui să spun niciodată, dar o voi face oricum. La fel ca iPhone-ul tău, poți debloca un F-35. Nu voi spune mai multe despre asta.”

„F-35 este cu adevărat un produs comun. Britanicii fabrică motoarele Rolls-Royce, iar americanii pur și simplu au nevoie și de ele”, a mai spus el.

Tuiman nu a oferit mai multe detalii cu privire la ceea ce gândea atunci când a împărtășit această opinie, dar remarcile sale vin pe fondul unei rupturi a legăturilor transatlantice și al presiunii Washingtonului asupra Europei de a face mai mult în ceea ce privește apărarea și securitatea continentului.

Până în prezent, Israelul este singura țară cunoscută care a negociat cu succes un acord care îi acordă dreptul de a instala software dezvoltat pe plan intern pe avioanele sale F-35, considerate încă cele mai avansate de pe piață în acest moment.