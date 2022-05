Olena și Volodimir Zelenski, prima apariție publică împreună de la începutul războiului

Soții Zelenski păreau calmi, dar epuizați, în timp ce mergeau împreună pentru a depune flori deasupra sicriului lui Leonid Kravchuk, care a devenit primul care a condus o Ucraina proaspăt independentă după prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991.

El a murit în weekend, la vârsta de 88 de ani, după o ”boală lungă”.

Îmbrăcat în negru, în loc de verdele lui militar, Zelenski a mers lângă soția sa, ale cărei degete erau strânse în pumn - ca și cum ar fi rezistat impulsului de a-l apuca de mână.

Lor li s-au alăturat alți demnitari, inclusiv primarul Kievului, Vitali Klitschko, într-un oraș care încă încearcă să-și revină după atacurile rusești.

Apariția Olenei vine la o lună după ce a dezvăluit că a vorbit doar la telefon cu soțul ei de când a izbucnit războiul, temându-se că dacă i s-ar alătura în capitala Ucrainei, ar putea pune în pericol viețile copiilor lor.

Olena a spus că ultimele cuvinte pe care soțul ei i-a spus în persoană, au fost când primele rachete rusești au lovit Kievul. Acesta a trezit-o din somn și i-a zis doar: ”A început”.

