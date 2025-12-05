Opt candidați la alegerile pentru CJ Buzău. Printre ei se se află un fost premier, un fost militar şi un fost polițist

În județul Buzău, pentru alegerile din 7 decembrie sunt organizate 424 de secții de votare. Sursa foto: Agerpres

La alegerile locale parțiale care se vor desfășura duminică, 7 decembrie, pentru alegerea președintelui Consiliului Județean (CJ) Buzău, Biroul Electoral de Circumscripție Județeană (BECJ) nr. 10 a validat opt candidați, potrivit Agerpres.

Prima poziție pe buletinul de vot i-a fost atribuită prin tragere la sorți candidatului Partidului SOS România, Adrian Dogaru, fost cadru militar.

"Prima măsură care trebuie luată este angajarea unei firme de audit la Consiliul Județean. Buzoienii au nevoie de măsuri urgente care să le schimbe viața în bine acum și nu peste 2-3-5 ani. Și se pot face lucruri care să ne redea încrederea în instituțiile statului. Doar nu om care nu face parte din sistem poate face asta. Nu lăsați puterea în mâna lor din nou. Vor fi încă trei ani pierduți. Sunt aici pentru ca voi, cetățenii, să știți că aveți și altă variantă" a transmis, într-o postare pe Facebook, Adrian Dogaru.

Brînzea Dragoș-Eugen, specialist de mediu, propunerea Partidului Oamenilor Tineri (POT), este cel de-al doilea candidat de pe buletinul de vot.

"Sunt născut, crescut, educat în Buzău și de 25 de ani sunt buzoian prin definiție. Mi-am dorit o schimbare în 2024 și am văzut în POT acea oportunitate de a aduce schimbarea și sunt convins că de la Buzău poate pleca schimbarea în toată România", a precizat Dragoș Eugen Brînzea, cu ocazia depunerii candidaturii.

Antreprenorul Mihai Răzvan Moraru este candidatul comun al Partidului Național Liberal (PNL) și al Uniunii Salvați România (USR), și se află la poziția 3 pe buletinul de vot.

"Îi asigur pe buzoieni că, după data de 7 decembrie, vor vedea o altă administrație locală, la nivelul CJ", a declarat Mihai Răzvan Moraru după depunerea candidaturii.

Lista candidaturilor continuă cu poziția 4 ocupată de Marcel Ciolacu, fost premier al României, propus la CJ Buzău de Partidul Social Democrat.

"Mă întorc unde am crescut, mă întorc la administrația locală, unde am fost de la consilier municipal, consilier județean, viceprimar la prefect interimar, unde știu cel mai bine. Am fost președintele Comisiei de Cod administrativ, cunosc legile foarte bine și vreau toată experiența pe care am acumulat-o în acești ani, cât am stat mai mult la București și în Legislativ, împreună cu colegii mei, cu prietenii mei, cu partenerii mei să implementăm pentru Buzău ceea ce ne dorim cu toții", a spus, după depunerea candidaturii, Marcel Ciolacu.

Pe poziția 5 de pe buletinul de vot regăsim Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), care l-a propus la alegerile parțiale din 7 decembrie, pentru funcția de președinte al CJ Buzău, pe deputatul Ștefăniță Alin Avrămescu.

"Campania mea nu este împotriva cuiva, este pentru Buzău. Pentru un județ care poate fi pus pe calea dezvoltării după 35 de ani în care a fost captivat de aceleași familii politice care își pasează puterea din generație în generație. Singura alternativă reală la coaliția PSD - PNL - USR suntem noi, cei de la AUR", a menţionat pe Facebook, cu ocazia depunerii candidaturii, Alin Avrămescu.

La poziția 6 de pe buletinul de vot, cu experiență în administrație, figurează Mihai Budescu, candidatul Partidului România Mare (PRM).

'"Cred că orice comunitate are nevoie de liniște, stabilitate și oameni care ascultă cu adevărat. Candidatura mea pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău pornește din dorința de a contribui la un mediu în care deciziile se iau cu responsabilitate și cu grijă pentru oameni. Nu promit lucruri imposibile, dar promit implicare, transparență și disponibilitatea de a lucra împreună pentru binele comunității", a afirmat pe Facebook, Mihai Budescu.

Gheorghe Gabriel Pană, fost polițist, este propunerea Acțiunii Conservatoare (AC) pentru conducerea CJ Buzău și cel de-al șaptelea candidat pe buletinul de vot.

"Eu construiesc, strâng oameni, formez echipe și pun în față nevoile reale ale comunității. Cred în dezvoltare economică autentică, în investiții care chiar aduc locuri de muncă, în infrastructură modernă și în administrație curată, orientată spre buzoieni", a precizat, pe Facebook, Gheorghe Gabriel Pană.

Lista candidaților este încheiată cu poziția nr. 8 de independentul Silviu Iordache, antreprenor și fost prefect al județului Buzău.

"Știu că obiectivul este ambițios și că va fi o campanie grea, într-un județ care de 35 de ani este roșu, dar cred în oameni. Cred în buzoienii care s-au săturat de vorbe goale și de promisiuni de partid. Cred că putem schimba direcția și putem face din Buzău un județ care funcționează pentru cetățeni, nu pentru interese politice", a transmis Silviu Iordache, cu ocazia lansării candidaturii.

