Publicat la 14:21 22 Apr 2026 Modificat la 14:32 22 Apr 2026

Vladimir Plahotniuc FOTO: Hepta

Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul penal în care a fost inculpat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani, relatează Ziarul de Gardă.

El fusese extrădat din Grecia în septembrie şi a fost judecat pentru delapidarea unui miliard de dolari, pe fondul acuzaţiilor de acţiuni în favoarea Kremlinului.

Sentinţa nu este definitivă şi poate fi contestată la instanţa de apel.

Procurorii din Republica Moldova ceruseră o pedeapsă de 25 de ani de detenție.

Plahotniuc a fost condamnat pentru cumul de infracțiuni, fiind găsit vinovat pe toate capetele de acuzare incriminate. Acțiunea civilă depusă de Ministerul Finanțelor a fost acceptată integral, fiind dispusă încasarea din conturile lui Plahotniuc a peste 40 de milioane de dolari. Sentința este cu drept de apel la Curtea de Apel Centru.

Sentința a fost pronunțată miercuri, 16 aprilie 2026, la aproape șapte luni de la extrădarea lui Plahotniuc în R. Moldova.

Plahotniuc, în vârstă de 60 de ani, fost membru al parlamentului şi fondator al Partidului Democrat, acuzat că a controlat în secret instituţii-cheie din Republica Moldova, a fugit din ţară în 2019, într-o perioadă în care era anchetat în mai multe dosare.

El este acuzat în special pentru rolul său într-un scandal de corupţie masiv care a implicat dispariţia unui miliard de dolari din vistieria a trei bănci naţionale.

La mijlocul lunii iulie, Uniunea Europeană a anunţat sancţiuni împotriva sa şi a altor şase persoane pro-ruse acuzate că încearcă să destabilizeze Republica Moldova înainte de alegerile parlamentare din septembrie anul trecut, cruciale pentru viitorul european al acestei ţări, situată între Ucraina şi România, comentează AFP.

El a fost arestat la sfârşitul lunii iulie pe aeroportul din Atena, în urma unei notificări roşii emise de Interpol, în timp ce încerca să ajungă la Dubai, conform autorităţilor moldovene.

Alegerile parlamentare din septembrie au fost câştigate de partidul pro-european al preşedintei Maia Sandu, al cărui obiectiv este aderarea la UE.