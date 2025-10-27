Dosarul "Furtul miliardului". Ministerul Finanţelor de la Chişinău cere despăgubiri de peste 40 milioane de dolari de la Plahotniuc

Vladimir Plahotniuc a fost adus la Chișinău din Atena pe 25 septembrie. Sursa foto: Agerpres & captură video Antena 3 CNN

Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova va depune o acţiune civilă pentru recuperarea unui prejudiciu estimat la peste 40 de milioane de dolari, sumă pe care acuzarea o impută lui Vlad Plahotniuc în dosarul "Furtul miliardului". Declaraţia a fost făcută de procurorul de caz, Alexandru Cernei, după şedinţa de judecată de astăzi, informează agenţia de presă IPN, potrivit Agerpres.

În vârstă de 59 de ani, oligarhul moldovean şi fost lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc a fost adus la Chișinău din Atena pe 25 septembrie.

"Acţiunea civilă pe această cauză urmează a fi individualizată în funcţie de acţiunile care se examinează, de aceea urmează să fie prezentată o nouă acţiune civilă concretizată, care va include anume suma care se referă la acuzaţiile aduse inculpatului. Este suma de care este acuzat inculpatul că a beneficiat – 39 de milioane de dolari şi 3,5 milioane de euro", a declarat procurorul Alexandru Cernei.

Şedinţa de la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, s-a desfăşurat în absenţa fostului lider democrat, reprezentat de avocaţi.

Tot astăzi au fost audiaţi primii doi martori. Potrivit procurorilor, în total acuzarea are 50 de martori în acest dosar.

Potrivit avocatului Lucian Rogac, astăzi au fost audiaţi fostul secretar general al Preşedinţiei, Ion Păduraru, şi fostul preşedinte al Parlamentului, Igor Corman.

"Ambii martori au declarat clar că nu au primit niciodată indicaţii, recomandări sau mesaje din partea domnului Vlad Plahotniuc în perioada exercitării funcţiilor lor", a afirmat avocatul.

Lucian Rogac a declarat că dosarul actual a fost "separat nejustificat şi neargumentat" dintr-un alt caz mai amplu şi că se încearcă influenţarea opiniei publice prin "probe vagi şi presiuni politice". El a adăugat că Vlad Plahotniuc a examinat deja aproximativ 50 din cele 100 de volume ale cauzei, fiecare având 300 - 400 de pagini. Potrivit lui, ritmul alert al procesului – cu până la trei şedinţe pe săptămână – constituie "un efort considerabil" pentru apărare.

Vlad Plahotniuc este vizat în patru dosare penale: "Furtul miliardului", "Metalferos", "Blanchetele pentru paşapoarte" şi "Sacoşa neagră" Ultimele trei sunt pe rol la Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana. În toate cele patru dosare, inculpatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.