Opt foști ambasadori SUA își declară sprijinul pentru Chișinău înaintea alegerilor: „Libertatea Moldovei este libertatea noastră”

Opt foști ambasadori americani în România și Republica Moldova au transmis vineri o scrisoare comună de sprijin pentru Chișinău, înaintea alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie 2025. Diplomații avertizează că o victorie a pro-rușilor ar amenința grav securitatea regională.

Foștii ambasadori își solidaritatea cu președinta Maia Sandu, guvernul și parlamentul de la Chișinău, dar și cu cetățenii care au ales democrația și calea europeană.

„Republica Moldova se află în prima linie a unei lupte istorice: apărarea democrației împotriva războiului hibrid al lui Putin, bazat pe propagandă, corupție, intimidare și destabilizare.

Suntem alături de președinta Maia Sandu, de guvern, de parlament și de fiecare cetățean care alege democrația, justiția, integrarea europeană și suveranitatea adevărată. Nu există cale de mijloc între libertate și tiranie - alegerea Moldovei este alegerea lumii, libertatea!

Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 vor decide viitorul Moldovei. O victorie a forțelor pro-ruse ar distruge securitatea regională, ar amenința flancul estic al NATO și ar oferi Kremlinului o altă rampă de lansare pentru noi agresiuni împotriva României și Ucrainei.

Acum este momentul să respingem dezinformarea rusă, să apărăm adevărul, libertatea și democrația și să asigurăm calea europeană a Moldovei. Libertatea Moldovei este libertatea noastră", se arată în scrisoarea foștilor ambasadori americani.

Scrisoarea este semnată de: Adrian Zuckerman - fost ambasador al SUA în România 2019-2021, Mark Gitenstein - fost ambasador al SUA în România 2009-2012, Kathleen Kavalec - ambasador al SUA în România 2023-2025, Jim Rosapepe - fost ambasadorul SUA în România 1998-2001, James D. Pettit - fostul ambasador al SUA în Moldova 2015-2018, James Stuart Gilmore III - fost ambasador al SUA la OSCE 2019-2021, Michael R. Carpenter - fost ambasador al SUA la OSCE 2021-2024 și Kent D. Logsdon - fostul ambasador al SUA în Moldova 2022 - 2024.