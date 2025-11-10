Orban insistă că "a bătut palma" cu Trump pentru scutirea Ungariei pe durată nedeterminată de la sancțiunile anti-Rusia

1 minut de citit Publicat la 14:10 10 Noi 2025 Modificat la 14:10 10 Noi 2025

Viktor Orban insistă că "a bătut palma" cu Trump pentru scutirea Ungariei pe durată nedeterminată de la sancțiunile anti-Rusia. FOTO Getty Images

Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni că "a bătut palma" cu președintele american Donald Trump 'cu privire la scutirea Ungariei de sancțiunile petroliere americane pe o perioadă "nedeterminată".

"Atât timp cât el este președinte acolo și eu sunt prim-ministru aici, nu vor exista sancțiuni", a spus șeful guvernului de la Budapesta, scrie Agerpres, care citează agenția de presă MTI.

Orban a precizat pe Facebook că "nu este o exagerare să spunem că tocmai am încheiat cele mai importante negocieri ale anului de până acum".

El a adăugat că miza nu putea fi mai mare pentru Ungaria. Intrarea în vigoare a sancțiunilor americane asupra surselor de energie rusești ar fi cauzat o creștere de două până la trei ori a costurilor utilităților și o creștere de 1.000 de forinți (2,5 euro) a prețurilor la benzină pe litru în Ungaria până la Crăciun.

"Un adevărat dezastru. Am reușit să evităm acest pericol. Astfel, familiile maghiare pot avea Crăciunul pe care și-l doreau", a declarat Orban.

Viktor Orban, un aliat vechi al lui Donald Trump, s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu președintele SUA, aceasta fiind prima lor întrevedere bilaterală de la revenirea republicanului la putere. După încheierea întâlnirii, un reprezentant al Casei Albe a anunțat că Washingtonul a acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane menite să împiedice importurile de petrol și gaze rusești. El a precizat, însă, că Ungaria s-a angajat să cumpere gaz natural lichefiat (GNL) american în baza unor contracte în valoare totală de aproximativ 600 de milioane de dolari.

Sâmbătă, șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto, a susținut că a obținut o exceptare pe termen nelimitat de la sancțiunile americane, contrazicându-l astfel pe reprezentantul Casei Albe.

Ungaria și-a menținut dependența de gazul și petrolul rusești chiar și după începerea războiului din Ucraina în februarie 2022, ceea ce i-a atras critici dure din partea mai multor țări din Uniunea Europeană și NATO.



Datele Fondului Monetar Internațional (FMI) arată că în 2024 Ungaria a importat din Rusia 74% din necesarul său de gaz și 86% din nevoile de petrol.