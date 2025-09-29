Ovidiu Cîmpean: Rezultatul alegerilor din Republica Moldova este o înfrângere strategică pentru izolaționiști

Ovidiu Cîmpean. Sursa foto: Agerpres

Deputatul liberal Ovidiu Cîmpean a comentat rezultatul recentelor alegeri din Republica Moldova, subliniind că forțele pro-europene au obținut o victorie clară în fața curentelor izolaționiste și pro-ruse.

„Rezultatul alegerilor din R. Moldova este o înfrângere strategică pentru izolaționiști. AUR a fost și de această dată partenerul forțelor pro-ruse, încercând să saboteze mesajul pro-european al Maiei Sandu și al PAS. De patru ani, George Simion duce o luptă împotriva Moldovei europene, dar scorul AUR arată că oamenii nu uită de ce a fost declarat persona non grata la Chișinău”, a scris Cîmpean.

Acesta a acuzat AUR că promovează apropierea Republicii Moldova și a României de Rusia. „AUR vrea Moldova și România mai aproape de Rusia. Totuși, alegerile de ieri au adus o victorie clară a forțelor pro-europene și o înfrângere usturătoare pentru izolaționiști”, a adăugat deputatul.

În opinia sa, rezultatul scrutinului de la Chișinău are și o relevanță geopolitică majoră. „Eșecul Rusiei la Chișinău este o veste bună pentru România și pentru securitatea flancului estic al NATO. Când Europa e unită, Rusia bate în retragere. Destinul României este alături de Moldova, în marea familie europeană”, a transmis Ovidiu Cîmpean.