Pană de curent masivă la Paris: 170.000 de locuinţe au rămas fără electricitate, metroul s-a oprit în unele zone

Publicat la 10:58 20 Noi 2025 Modificat la 10:58 20 Noi 2025

O pană de curent a afectat unele zone din Paris. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

O pană de curent a afectat joi dimineaţa unele zone din Paris, lăsând fără electricitate circa 170.000 de locuinţe începând de la ora 05:38 GMT, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Operatorul reţelei electrice naţionale din Franţa, RTE, a comunicat că incidentul tehnic este legat de staţia de la Issy-Les-Moulineaux din sud-vestul capitalei, dar originea exactă a problemei nu este încă stabilită. Investigaţiile sunt în curs.

Pana a dus inclusiv la oprirea mai multor garnituri de metrou şi trenuri suburbane.

Alimentarea cu energie electrică s-a reluat rapid şi până la ora 06:50 GMT mai erau afectate doar circa 2.600 de locuinţe, a precizat RTE.

Furnizorul Enedis afirmase că se aşteaptă la revenirea la normal înainte de ora 08:00 GMT.