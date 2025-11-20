Pană de curent masivă la Paris: 170.000 de locuinţe au rămas fără electricitate, metroul s-a oprit în unele zone

O pană de curent a afectat joi dimineaţa unele zone din Paris, lăsând fără electricitate circa 170.000 de locuinţe începând de la ora 05:38 GMT, informează Reuters, potrivit Agerpres.
Operatorul reţelei electrice naţionale din Franţa, RTE, a comunicat că incidentul tehnic este legat de staţia de la Issy-Les-Moulineaux din sud-vestul capitalei, dar originea exactă a problemei nu este încă stabilită. Investigaţiile sunt în curs.
Pana a dus inclusiv la oprirea mai multor garnituri de metrou şi trenuri suburbane.
Alimentarea cu energie electrică s-a reluat rapid şi până la ora 06:50 GMT mai erau afectate doar circa 2.600 de locuinţe, a precizat RTE.
Furnizorul Enedis afirmase că se aşteaptă la revenirea la normal înainte de ora 08:00 GMT.