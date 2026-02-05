Pană majoră de curent într-un oraș din Germania, la o lună după atacul din Berlin asupra rețelei electrice

2 minute de citit Publicat la 12:50 05 Feb 2026 Modificat la 12:58 05 Feb 2026

Stuttgart, Germania. Orașul a fost afectat de o amplă pană de curent, joi, 5 februarie

O pană majoră de curent electric a avut loc joi în orașul Stuttgart, anunță presa germană.

Incidentul s-a produs la scurt timp după ora locală 10.

Potrivit poliției, pana a afectat semaforizarea din oraș, iar agenții au fost trimiși să dirijeze traficul.

Sedii ale poliței și pompierilor au fost, de asemenea, afectate de întreruperea electricității.

#Eilmeldung Im Stadtgebiet kommt es aktuell offenbar zu einem Ausfall des Stromnetzes. Auch einige Ampeln sind betroffen. Wir informieren Euch, sobald weitere Informationen vorliegen unter #s0502. Bitte seid im Straßenverkehr besonders rücksichtsvoll. Eure #Polizei #Stuttgart — Polizei Stuttgart (@PP_Stuttgart) February 5, 2026

Departamentul de Pompieri din Stuttgart a transmis că mai multe alarme s-au declanșat în urma incidentului, iar echipele au fost trimise la fața locului.

Nu au fost confirmate imediat incendii.

Pana de curent din Stuttgart a afectat traficul rutier, transportul public și afacerile locale

Pasageri ai sistemului de metrou ușor au relatat pe rețelele sociale că acest sistem a fost, la rândul său, oprit temporar în urma penei de curent.

Electricitatea și accesul la internet au fost, de asemenea, întrerupte în mai multe clădiri de birouri.

Compania de utilități Stuttgart Netze a confirmat pana de curent, anunțând că va reveni cu precizări.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Deutsche Bahn (căile ferate germane), serviciile feroviare în suburbii și trenurile regionale nu au fost afectate.

La ora acestei actualizări, cauza întreruperii nu era cunoscută.

Stuttgart are o populație de aproximativ 600.000 de locuitori.

Orașul este capitala statului Baden-Württemberg și găzduiește numeroase instituții importante și companii mari.

O pană masivă a lăsat Berlinul fără electricitate la începutul anului

O pană masivă de curent a lăsat o parte semnificativă a capitalei germane fără electricitate la începutul anului.

În dimineața zilei de 3 ianuarie 2026, aproximativ 50.000 de gospodării și peste 2.000 de sedii de afaceri din Berlin au rămas fără electricitate.

Pana a afectat în special zonele Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee și Lichterfelde.

Din cauza amplorii pagubelor produse prin incendiere, alimentarea cu energie nu a putut fi restabilită rapid.

Cei mai mulți dintre consumatorii afectați au fost nevoiți să aștepte până pe 8 ianuarie pentru reconectare.

Inițial, au apărut speculații că ar fi un sabotaj al Rusiei.

A doua zi după incident, gruparea de extremă stânga Vulkangruppe (Grupul Vulkan) a publicat o declarație în care și-a asumat responsabilitatea pentru atacul asupra rețelei de electricitate.

Vulkangruppe și-a motivat acțiunea invocând influența economică și politică tot mai mare a corporațiilor din domeniul tehnologic, despre care afirmă că afectează nu doar mediul, ci și justiția socială.

Vulkangruppe a mai lansat un atac similar în martie 2024, în Brandenburg, când o fabrică Tesla a suferit pagube după ce gruparea a incendiat liniile electrice.