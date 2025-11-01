Panică într-un mall din Frankfurt după ce s-au auzit bubuituri puternice: Opt persoane rănite, în urma busculadei

Bubuituri puternice la un mall din Frankfurt. 8 persoane au fost rănite FOTO: Hepta

O operațiune majoră a poliției germane este în desfășurare într-un centru comercial din Frankfurt pe Main, după ce sâmbătă după-amiază s-au primit rapoarte despre bubuituri puternice. Centrul comercial Nordwestzentrum din Frankfurt a fost evacuat sâmbătă după-amiază după o bubuitură puternică, potrivit Hessenschau.de.

De asemenea, pe platfoma X au apărut imagini care arată mai multe persoane care fug panicate în interiorul centrului comercial, în timp ce în depărtare se aude o bubuitură.

Un bărbat ar fi fost reținut temporar, dar poliția a clarificat că nu este autorul incidentului.

Clienții centrului comercial au raportat că au auzit cel puțin o bubuitură puternică sâmbătă după-amiază în mall-ul din cartierul Nordweststadt din Frankfurt. În timp ce multe dintre persoanele aflate în mall au părăsit centrul comercial panicate după zgomotul puternic, altele au fost rugate de personalul de securitate să folosească ieșirile de urgență.

Potrivit poliției, opt persoane au suferit răni minore în timpul evacuării în grabă a spațiilor din cartierul Heddernheim, în jurul orei 18:00.

Departamentul de Pompieri din Frankfurt a scris pe Twitter că a avut loc un „incident major”: „Evitați zona. Vă vom informa imediat ce avem mai multe informații.”