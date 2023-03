Diagnosticul primit de Papa Francisc după ce a ajuns la spital. S-a plâns de dificultăți de respirație în ultimele zile

Papa Francisc are bronşită infecţioasă şi răspunde bine la tratament, a anunţat joi echipa medicală de la spitalul Gemelli, relatează AFP.

Papa de origine argentiniană, în vârsta de 86 de ani, beneficiază de un "tratament cu antibiotice prin perfuzie care a produs efectele scontate", a indicat personalul medical într-un comunicat transmis de Vatican, precizând că Suveranul Pontif ar putea fi externat "în următoarele zile".

Citește și: Papa Francisc, internat de urgență

Purtătorul de cuvânt al Vaticanului a anunţat miercuri seara că Suveranul Pontif suferă de o "infecţie respiratorie" fără legătură cu COVID-19. Papa, care a avut dificultăţi de respiraţie în ultimele zile, urmează să fie supus unui tratament pentru "câteva zile", a indicat el.

Într-un mesaj postat joi pe Twitter, Papa Francisc s-a declarat "emoţionat de numeroasele mesaje primite în ultimele ore".

"Îmi exprim recunoştinţa tuturor pentru apropiere şi rugăciunile lor", a scris Papa Francisc.

I am touched by the many messages received in these hours and I express my gratitude for the closeness and prayer.