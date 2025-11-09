Papa Leon al XIV-lea vorbește despre impactul inteligenței artificiale asupra omenirii. Vaticanul cere o „etică a algoritmilor”

1 minut de citit Publicat la 19:11 09 Noi 2025 Modificat la 19:11 09 Noi 2025

Inteligența artificială și impactul ei asupra societății se află în centrul dezbaterilor globale – inclusiv pentru Papa Leon al XIV-lea. sursa foto: Getty Images

Primul papă american din istorie s-a adresat liderilor din domeniul AI printr-o postare pe platforma X (fostul Twitter), la aproximativ o săptămână după ce a transmis un mesaj participanților la Builders AI Forum 2025, un eveniment dedicat dezvoltării unei comunități care sprijină crearea de produse bazate pe AI în concordanță cu misiunea Bisericii Catolice, scrie Business Insider.

„Inovația tehnologică poate fi o formă de participare la actul divin al creației. Ea poartă o greutate etică și spirituală, deoarece fiecare decizie de proiectare exprimă o viziune asupra umanității”, a scris Papa Leon al XIV-lea pe X.

„De aceea, Biserica îi cheamă pe toți cei care construiesc AI să cultive discernământul moral ca parte fundamentală a muncii lor – să dezvolte sisteme care reflectă dreptatea, solidaritatea și o adevărată reverență față de viață”, a adăugat el.

În mesajul adresat participanților la forumul Builders AI Forum 2025, papa a subliniat că activitatea acestora nu poate fi „limită la laboratoare de cercetare sau portofolii de investiții”.

„Ea trebuie să fie o lucrare profund eclezială. Fie că proiectați algoritmi pentru educația catolică, instrumente pentru îngrijire medicală plină de compasiune sau platforme creative care spun povestea creștină cu adevăr și frumusețe, fiecare participant contribuie la o misiune comună: aceea de a pune tehnologia în slujba evanghelizării și a dezvoltării integrale a fiecărei persoane”, a spus Papa Leon al XIV-lea.

Declarațiile acestuia vin într-un moment în care companii din întreaga lume se întrec în dezvoltarea acestei tehnologii definitorii pentru epoca noastră. Giganți precum Google, Microsoft și Meta investesc masiv în AI, în timp ce startup-uri precum Anthropic și OpenAI conduc inovația prin produse precum Claude și ChatGPT.

Deși inteligența artificială transformă deja societatea, există îngrijorări tot mai mari că, în goana după supremație tehnologică, unele companii neglijează siguranța și pot provoca perturbări majore asupra locurilor de muncă, economiei și chiar asupra umanității.

De la alegerea sa în fruntea Bisericii Catolice, în luna mai, Papa Leon al XIV-lea nu a evitat subiectul AI-ului. Într-un discurs adresat Colegiului Cardinalilor în aceeași lună, el a spus că inteligența artificială ridică noi provocări pentru „demnitatea umană” și „justiție”.

„În zilele noastre, Biserica oferă tuturor tezaurul învățăturii sale sociale ca răspuns la o nouă revoluție industrială și la evoluțiile din domeniul inteligenței artificiale, care aduc noi provocări pentru apărarea demnității umane, a dreptății și a muncii”, mai spune papa.