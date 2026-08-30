Paramilitarii ruşi au ajutat junta din Niger să reprime o revoltă a soldaților

Forţele de securitate naţionale din Niger au redobândit între timp controlul / foto: Getty Images

Paramilitarii ruşi din Corpul African au ajutat junta militară din Niger să reprime o revoltă a soldaţilor, a declarat duminică ambasadorul Rusiei la Niamey agenţiei de presă de stat TASS, preluată de dpa, potrivit Agerpres.

Militarii aflaţi la putere în Niger după puciul din iulie 2023 au cerut ajutorul forţei ruse, a precizat diplomatul Viktor Voropaev, fără a da alte detalii despre rolul jucat de Corpul African, succesor al grupării de mercenari Wagner.

Potrivit ambasadorului, soldaţii rebeli au încercat să intre şi în hotelul Bravia din Niamey, unde este găzduit personalul ambasadei Rusiei, precum şi membri ai Alianţei Statelor din Sahel - alianţă de apărare din care fac parte Nigerul, Burkina Faso şi Mali.

Sâmbătă dimineaţa, rebelii atacaseră baze militare, aeroportul internaţional din Niamey şi palatul prezidenţial. Timp de câteva ore, în capitală s-au auzit focuri de armă şi explozii, iar alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în unele zone. Temporar, revolta a ocupat şi sediul radioteleviziunii naţionale.

Ministerul de externe de la Moscova a afirmat că forţele de securitate naţionale din Niger au redobândit între timp controlul. Ministerul nigerian de externe anunţase încă de sâmbătă seara că rebeliunea a fost izolată şi forţele guvernamentale sunt tot mai stăpâne pe situaţie.

Guvernul de la Niamey condus de generalul Abdourahmane Tiani, proclamat preşedinte fără alegeri, şi-a creat legături strânse cu Rusia; aceasta asigură juntei militare din Niger echipamente, instruire şi sprijin politic, menţionează dpa.

Nigerul este bogat în resurse naturale, dispunând inclusiv de rezerve de uraniu, ceea ce contribuie la importanţa strategică pentru Moscova a acestui stat din nord-vestul Africii. Ţara cu 28 de milioane de locuitori, fără ieşire la mare, este însă una din cele mai sărace din lume.