Parașutiști rusi şi luări de prizonieri la granița cu Polonia şi Lituania. Rusia face exerciții de război la frontierele UE și NATO

Modificat la 17:19 14 Noi 2025

Publicat la 17:19 14 Noi 2025

Publicat la 17:19 14 Noi 2025

Soldații ruși din Kaliningrad au exersat parașutări și luări de prizonieri la granița cu Polonia și Lituania. Imagine cu carater ilustrativ. Sursă foto: Hepta

O unitate a forțelor speciale ale Flotei ruse la Marea Baltică a exersat parașutări de trupe și luarea de prizonieri în regiunea Kaliningrad, scrie The Moscow Times.

Potrivit serviciului de presă al flotei ruse, militarii s-au parașutat din elicoptere Mi-8, folosind sisteme ghidate Malva și Arbalet.

După aterizare, forțele speciale au exersat "abilitățile de capturare a prizonierilor, efectuând patrule de recunoaștere și perturbând comunicațiile inamice", a adăugat instituția citată.

Aterizările cu parașuta a fost efectuate în grupuri de până la 20 de persoane de la o altitudine de 800 de metri, iar soldații ruși au purtat echipament de luptă complet.

În timpul exercițiilor, au fost utilizate drone și instrumente de vedere pe timp de noapte, a adăugat serviciul de presă.

Cresc suspiciunile că Rusia se pregătește să atace NATO

Exercițiile din Kaliningrad - o exclavă rusă situată între Polonia și Lituania - au loc pe fondul îngrijorării crescânde a țărilor occidentale cu privire preparativele Moscovei pentru un eventual atac asupra NATO.

În vară, șeful Serviciului Federal de Informații al Germaniei, BND, a avertizat că Rusia ar putea încerca o provocare în statele baltice similară cu anexarea Crimeei în 2014.

Planul nu ar presupune inițial o invazie pe scară largă, precum cea de la 24 februarie 2022 în Ucraina, ci trimiterea pe ascuns a unor forțe fără însemne - așa-numiții "omuleți verzi" - pentru a ocupa orașele de frontieră, sub pretextul protejării populației vorbitoare de limbă rusă.

În februarie, serviciile de informații daneze au semnalat că Rusia este teoretic capabilă să declanșeze un război amplu în Europa în termen de cinci ani.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a confirmat această evaluare în iunie, afirmând că Moscova ar putea ataca țările Alianței în intervalul de timp menționat.

În octombrie, generalul Fabien Mandon, șeful Statului Major General al Forțelor Armate Franceze, a declarat că armata franceză trebuie să fie pregătită pentru o posibilă confruntare cu Rusia în următorii trei-patru ani.

Rușii își întăresc infrastructura militară la granițele cu Finlanda și statele baltice

Între timp, Rusia își consolidează infrastructura militară de-a lungul granițelor cu Finlanda și statele baltice, ridicând fortificații defensive și modernizând rețeaua feroviară.

Conform estimărilor serviciilor de informații occidentale, Districtul Militar Leningrad, reînființat la începutul anului 2024, este considerat o rampă de lansare pentru o potențială confruntare cu NATO.

În acest context, Moscova își intensifică retorica față de statele baltice.

La mijlocul lunii octombrie, președintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin, a invocat necesitatea "protejării populației vorbitoare de limbă rusă" din statele baltice de "umilințe și persecuție".

El le-a cerut deputaților ruși să pregătească legi care să "răcorească mințile cuprinse de nebunie".

Volodin a reacționat astfel după decizia autorităților letone de a expulza peste 800 de cetățeni ruși care nu au promovat un test de limbă.

Între timp, Letonia, Lituania și Estonia elaborează planuri de evacuare la scară largă.

Reuters a consemnat, luna trecută, că statele baltice intenționează să evacueze aproximativ 1,2 milioane de persoane în cazul unei agresiuni rusești, sincronizându-și măsurile de apărare civilă și pregătind rute de relocare pe teritoriile lor.