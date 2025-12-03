Parlamentul bulgar a retras, la cererea Guvernului, propunerea de buget pentru 2026, în urma manifestațiilor

Parlamentul bulgar a retras miercuri, la cererea guvernului, propunerea de buget pentru 2026, puternic criticată, în urma noilor proteste ample împotriva puterii, care este acuzată de corupție, conform Agerpres.

Decizia a fost adoptată în unanimitate de parlamentarii prezenți, 201 din 240 de membri, a anunțat Adunarea Națională într-un comunicat de pe site-ul său.

Acest demers, fără precedent în istoria recentă a Bulgariei, își propune să evite demisia guvernului și declanșarea de noi alegeri anticipate.

Într-un comunicat publicat marți, guvernul a anunțat că va prezenta în curând un nou proiect de buget. Zeci de mii de protestatari s-au adunat luni la Sofia.

Mișcarea a fost surprinzătoare prin amploarea sa: un nivel similar de mobilizare a mai fost la protestele istorice din 2020.

Atunci erau organizate adunări fără precedent pentru a-l înlătura din funcție pe prim-ministrul conservator Boiko Borisov și a denunța corupția instituțiilor care gestionează finanțele publice.

Acestea au dus la o serie de șapte alegeri parlamentare anticipate care au avut ca efect o instabilitate cronică, până când partidul GERB al Borisov a reușit să revină la putere în 2025.

De această dată, controversa a fost declanșată de faptul că proiectul de buget se bazează pe creșteri ale contribuțiilor la asigurările sociale și pe o majorare a impozitului pe dividende.

Ce crede Opoziția pro-europeană

Opoziția pro-europeană consideră că aceste măsuri sunt o acoperire pentru deturnarea de fonduri publice.

După ce a ieșit pe locul doi la ultimele alegeri parlamentare, coaliția reformistă și liberală 'Urmărim schimbarea în Bulgaria democratică' a amenințat marți, într-o conferință de presă, că va depune o moțiune de cenzură la sfârșitul săptămânii.

După încheierea principalului miting luni, au izbucnit ciocniri cu poliția la Sofia, când protestatarii au aruncat cu pietre, sticle și petarde.

Opoziția a susținut pe Facebook că au existat oameni plătiți pentru a incita la tulburări.

Trei ofițeri de poliție au fost răniți și peste 70 de persoane au fost arestate până în prezent în legătură cu violențele, a informat poliția marți.

Parchetul a anunțat într-un comunicat miercuri că 14 persoane, cu vârste cuprinse între 18 și 36 de ani, au fost acuzate de huliganism.

Această nouă instabilitate politică vine pe fondul tranziției Bulgariei la moneda unică la 1 ianuarie, în timp ce bugetul pe 2026 va fi primul în euro. Bulgaria se numără printre statele membre ale UE cele mai afectate de corupție, conform Transparency International.