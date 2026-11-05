Parlamentul Franței respinge în unanimitate proiectul de buget. Macron vrea tăieri de 43 de miliarde de euro pentru ieșirea din criză

1 minut de citit Publicat la 18:55 05 Noi 2026 Modificat la 18:56 05 Noi 2026

Deoarece premierul Lecornu nu are majoritate în camera inferioară a parlamentului francez, respingerea bugetului era previzibilă și crește șansele ca guvernul să încerce să forțeze adoptarea legii, fără vot în parlament. Foto: Profimedia Images

Adunarea Națională - Camera inferioară a Parlamentului francez - a respins în unanimitate proiectul de lege pentru bugetul de stat pe 2027 miercuri seara, un semnal care arată că premierul francez Sébastien Lecornu va avea dificultăți în a realiza economiile bugetare pe care și le-a propus, în valoare de 43 de miliarde de euro, informează Politico.

458 de parlamentari, atât din tabăra lui Emmanuel Macron, cât și din opoziție, au votat împotriva primei părți a textului, care vizează veniturile din taxe. Aceasta fusese modificată extensiv de diferite grupuri parlamentare, rezultând un proiect cu care nimeni nu era mulțumit.

A doua parte a textului proiectului de buget, care vizează cheltuielile bugetare, a fost de asemenea respinsă. Proiectul de buget urmează acum a intra în dezbaterea Senatului (Camera superioară a parlamentului francez), începând cu 20 noiembrie.

Camera inferioară franceză respinsese deja cealaltă componentă a bugetului pe 2027, care acoperă pensiile de stat și sistemul de sănătate. Aceasta va fi acum discutată în Senat.

Odată cu stagnarea economiei Franței, creșterea datoriei și riscul unei crize financiare care planează asupra țării, guvernul lui Lecornu este sub presiune să pună finanțele franceze în ordine. Acesta și-a promis să reducă deficitul — diferența dintre cât cheltuiește guvernul și cât încasează — la 5% din produsul intern brut anul viitor.

Ministrul Bugetului, David Amiel, a avertizat miercuri că, după amendamente, noua variantă a bugetului ar fi adus deficitul la 5,9%.

Deoarece Lecornu nu are majoritate în camera inferioară, respingerea proiectului era previzibilă și face să crească astfel șansele ca guvernul să încerce să forțeze adoptarea bugetului, fără vot în parlament. Pe măsură ce se apropie alegerile prezidențiale din aprilie 2027, guvernul a insistat de mai multe ori că urmărește să adopte bugetul până la sfârșitul anului, lucru pe care nu a reușit să-l facă cu cele două bugete anterioare.