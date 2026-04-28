Pasagerii ar putea primi compensații mai mici în caz de zboruri anulate. Cum profită companiile aeriene de criza combustibilului

Prețurile combustibilului pentru avioane din Europa s-au dublat de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. Sursa foto: Getty Images

Companiile aeriene europene profită de criza prețurilor la combustibil pentru a face presiuni asupra Regatului Unit și a factorilor de decizie de la Bruxelles pentru a anula o serie de reglementări, inclusiv planurile de a permite pasagerilor două bagaje de mână gratuite la fiecare zbor sau reglementările privind compensațiile pentru zboruri anulate, potrivit Financial Times.

Grupurile de lobby îi presează pe politicieni să renunțe la o serie de măsuri împotriva cărora industria se luptă de ani de zile, inclusiv regulile privind alocările pentru bagaje la sosire, plățile de mediu și modificările schemelor de compensare a pasagerilor.

Aceștia au susținut că astfel de cerințe deja dezavantajează transportatorii din UE și Marea Britanie și ar trebui retrase pentru a-i ajuta să facă față dublării prețurilor la combustibilul pentru avioane în ultimele săptămâni.

József Váradi, directorul executiv al Wizz Air, a declarat: „Nu am început un război în Iran. Deci de ce trebuie să suport eu consecințele acestui lucru?” El a spus că guvernele ar trebui să renunțe la regulile care obligă companiile aeriene să plătească despăgubiri dacă lipsa de combustibil le împiedică să zboare, adăugând că multe dintre regulile impuse industriei sunt „motivate politic”. EasyJet a declarat deja că va înregistra o pierdere mai mare decât se aștepta în lunile de primăvară, în timp ce compania germană Lufthansa a anulat 20.000 de zboruri, susținând că costurile mai mari ale combustibilului i-ar fi făcut neprofitabili. Virgin Atlantic a declarat, de asemenea, recent pentru FT că se va chinui să obțină profit în acest an.

„Am fost foarte consecvenți în a solicita condiții de concurență echitabile”, a declarat un director executiv al companiei aeriene. „Criza s-a adâncit”, a adăugat acesta. „Acestea sunt câteva dintre măsurile pe care le pot lua chiar și temporar pentru a aduce o oarecare ușurare.”

Parlamentul European analizează dacă pasagerilor ar trebui să li se permită să aducă la bord gratuit un al doilea bagaj de mână mai mare, pe lângă un bagaj mai mic. În timp ce unele companii aeriene, precum BA, permit deja acest lucru, transportatorii low-cost susțin că acest lucru i-ar obliga să crească prețurile biletelor și ar crea probleme pentru modelul lor de afaceri, care se bazează pe o revenire rapidă la aterizarea aeronavei.

„Concurăm la nivel internațional”, a spus directorul companiei aeriene. Dacă SUA și Canada ar implementa reguli similare privind compensațiile și bagajele, „aș fi fericit, dar până atunci nu avem nevoie de ele aici”.

Industria ar dori, de asemenea, modificări ale regulilor privind „tankeringul”, care împiedică companiile aeriene să alimenteze cu combustibil mai ieftin înainte de a intra în regiune.

„Suspendarea temporară a obligației antitankering cât mai curând posibil va contribui la clarificarea situației companiilor aeriene în acest nou set de circumstanțe dificile”, a scris săptămâna trecută pe LinkedIn Ourania Georgoutsakou, șefa grupului industrial Airlines 4 Europe.

„Au trecut peste 50 de zile de la începutul acestui conflict și va dura săptămâni până când oferta va reveni la normal - avem nevoie de ajustări temporare ale regulilor UE pentru a face față acestei ultime provocări.”

Companiile aeriene fac lobby, de asemenea, pentru modificări care ar reduce costul despăgubirilor pentru pasagerii zborurilor anulate, potrivit a două persoane care au cunoștință despre discuții.

Modificările regulilor privind sloturile orare din aeroporturi, care impun companiilor aeriene să le utilizeze sau să risce să le piardă chiar dacă există o cerere limitată, se află, de asemenea, pe lista solicitărilor industriei.

Guvernul britanic a declarat deja că va permite companiilor aeriene să solicite o scutire de la regula „folosește-l sau îl pierzi” „dacă deficitul de combustibil le împiedică să zboare”.

A adăugat: „Aceasta înseamnă că companiile aeriene se pot concentra pe minimizarea perturbărilor pentru pasageri, în loc să simtă presiunea de a opera zboruri doar pentru a-și proteja sloturile orare.”

La Bruxelles, factorii de decizie politică sunt reticenți în a rescrie legislația care reglementează industria, dar țări precum Portugalia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la efectul prețurilor ridicate la combustibilul pentru avioane asupra turismului.