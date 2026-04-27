UE riscă să rămână fără kerosen. Comisia Europeană: Situația se complică dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi deschisă până în iunie

Comisia Europeană a avertizat, luni, că dacă negocierile dintre SUA și Iran eșuează și Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată și după luna iunie, Europa s-ar putea trezi cu rezervoarele de kerosen goale, scrie EFE, preluată de Agerpres.

„Dacă războiul continuă şi nu se găseşte o soluţie, după luna iunie ar putea începe să apară probleme de aprovizionare” cu kerosen (combustibilul pentru avioane), a afirmat comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, într-un interviu acordat postului de televiziune privat grec Skai.

El a subliniat că „în prezent nu există o problemă în aprovizionarea” cu kerosen pe aeroporturile europene, dar dacă războiul şi instabilitatea continuă şi Strâmtoarea Ormuz, prin care trece în mod normal 20% din petrolul mondial, „nu va fi redeschisă până în iunie”, atunci „situaţia se va complica”.

Comisarul european a mai avertizat că în perioada următoare ar putea surveni unele anulări de zboruri şi situaţii de acest fel deja se întâmplă, dar cauza anulărilor din prezent este creşterea preţului kerosenului, nu lipsa acestui combustibil.

„Ne confruntăm în prezent cu o problemă serioasă legată de creşterea preţului combustibilului pentru aviaţie”, a insistat el, precizând că aproximativ 40% din costurile de operare ale unei aeronave corespund consumului de kerosen.

Comisarul Apostolos Tzitzikostas a mai menţionat că, dacă după luna iunie Comisia Europeană observă că piaţa de aprovizionare cu combustibil "se contractă", se va elibera combustibil din rezervele de urgenţă ale UE, cu condiţia ca această eliberare din rezerve să fie efectuată într-un mod care să nu creeze probleme suplimentare.

El a amintit în acest sens că, începând de săptămâna trecută, toate statele membre ale UE sunt obligate să notifice zilnic Comisiei Europene rezervele lor de urgenţă disponibile.