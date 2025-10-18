Pasagerii unui avion au intrat în panică după ce o baterie cu litiu a provocat un incendiu la bord

1 minut de citit Publicat la 15:47 18 Oct 2025 Modificat la 15:47 18 Oct 2025

Pasagerii unui avion au intrat în panică după ce o baterie cu litiu a provocat un incendiu la bord. Sursa foto: captură video

O baterie cu litiu a luat foc în mod spontan, sâmbătă, în timpul unui zbor de la Hangzhou, provincia Zhejiang, în estul Chinei, către Seul, Coreea de Sud. Echipajul a gestionat imediat situația și nu au fost raportate victime, informează Agerpres.

După ce avionul a decolat de pe Aeroportul Internațional Hangzhou Xiaoshan, la ora locală 9:47, o baterie cu litiu depozitată în bagajul de mână al unui pasager, în compartimentul de deasupra capului, a luat foc spontan.

Avionul a deviat de la traseul iniţial

Echipajul a gestionat incidentul, însă, pentru a se asigura siguranța zborului, avionul a fost deviat către Aeroportul Internațional Shanghai Pudong, la ora locală 11:05.

Air China, compania care opera zborul, a pus la dispoziție o altă aeronavă cu care pasagerii și-au putut continua călătoria.

Compania chineză CATL a oprit mina de litiu din China

Compania chineză CATL, cel mai mare producător mondial de baterii pentru vehicule electrice, a anunțat, luni, că mina sa de litiu Jianxiawo din provincia Jiangxi din China va opri temporar operațiunile timp de cel puțin trei luni, după ce compania nu a reușit să prelungească un permis de exploatare minieră cheie, care a expirat pe 9 august, potrivit Bloomberg . Anunțul a provocat o prăbușire a prețurilor litiului la burse.

Deși bateriile litiu-ion sunt esențiale pentru alimentarea vehiculelor electrice, printre altele, consumatorii au fost mai lenți în a trece de la mașinile pe benzină decât își imaginaseră mulți investitori și directori din industria auto.

Prețurile litiului au scăzut cu până la 90% de la vârful atins în 2022, deoarece deschiderea de noi mine a depășit cererea pentru acest metal.