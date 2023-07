"Este o nebunie". Patru femei s-au luat la bătaie pentru un bărbat căsătorit, în timpul unui turneu de poker. Imaginile au devenit virale

Bătaia a avut loc în holul unui hotel de lux din Las Vegas, pe 9 iulie, după ce soția bărbatului ar fi atacat-o pe amanta soțului ei și pe prietena acesteia.

În încăierare s-au implicat și prietenele celor două femei rivale, întreaga scenă fiind filmată de cei care se aflau în interiorul hotelului Wynn, la turneul de poker.

Danielle Pertusiello, presupusa amantă a bărbatului, și prietena ei le-au spus polițiștilor că, în momentul în care intrau în baie, au fost amândouă lovite "în spate și în ceafă cu pumnii".

De asemenea, Pertusiello, în vârstă de 24 de ani, le-a mărturisit polițiștilor că s-a "întâlnit cu un bărbat căsătorit".

Citește și: Fabrica Pfizer de vaccinuri din SUA, una dintre cele mai mari din lume, a fost lovită de o tornadă puternică

When I go allin everything happens ??? @WynnPoker @WynnLasVegas @PokerNews pic.twitter.com/Opvlrh6T78