Patru minori au fost reținuți, după ce au sechestrat și torturat o fată de 15 ani în timp ce filmau. Două dintre suspecte au 14 ani

Mașină a Poliției Naționale din Franța. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Autorităţile franceze au reținut și anchetează patru minori, acuzaţi că au sechestrat şi torturat o fată de 15 ani, într-o pivniță, apropiere de Lyon, transmit publicațiile locale.

Printre suspecţi se află trei adolescente cu vârste între 14 şi 17 ani şi un băiat de 17 ani.

Potrivit parchetului din Lyon, ancheta priveşte acuzaţii de tortură. Suspecţii i-ar fi provocat arsuri victimei şi ar fi înjunghiat-o, filmându-şi agresiunile.

Victima a fost găsită luni, la primele ore ale dimineţii, la sud de Lyon, având un picior rănit şi tăieturi pe spate.

Fata a relatat poliţiei că a fost sechestrată şi atacată de patru persoane într-o pivniţă, după ce fusese adusă acolo cu maşina şi i se confiscase telefonul.

Un băiat de 19 ani se află şi el sub anchetă și a fost reținut, sub suspiciunea că a transportat victima şi pe suspecţi la locul faptei.

Autorităţile spun că motivele şi circumstanţele atacului rămân neclare.

Procurorii au cerut arest preventiv pentru cei patru minori

În acest caz au fost reținute două adolescente de 14 ani, o adolescentă de 17 ani, un adolescent de 17 ani și o persoană majoră în vârstă de 19 ani.

La finalul reținerii, toți cei cinci sunt prezentați miercuri magistratului de instrucție, în cadrul unei anchete judiciare deschise de Parchetul din Lyon pentru fapte de arestare, răpire, sechestrare sau detenție arbitrară însoțite de acte de tortură sau barbarie, extorcare cu armă și tăinuire de bunuri provenite dintr-o crimă sau un delict.

Parchetul precizează că a solicitat plasarea în arest preventiv a celor patru persoane minore, suspectate că ar fi sechestrat și agresat victima. De asemenea, a cerut plasarea sub control judiciar a persoanei majore, suspectată că ar fi transportat victima și o parte dintre minori la locul sechestrării.