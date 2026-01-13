Pentagonul a cumpărat, printr-o operațiune sub acoperire, un dispozitiv care ar provoca Sindromul Havana. Are în el componente rusești

Departamentul Apărării din SUA a petrecut mai mult de un an testând un dispozitiv achiziționat printr-o operațiune sub acoperire, despre care unii investigatori cred că ar putea fi cauza unei serii de afecțiuni misterioase care afectează spioni, diplomați și militari americani, cunoscute sub numele de Sindromul Havana, transmite CNN, citând patru surse informate asupra situației.

O divizie a Departamentului pentru Securitate Internă, Homeland Security Investigations (HSI), a cumpărat dispozitivul pentru milioane de dolari în ultimele zile ale administrației Biden, folosind fonduri furnizate de Departamentul Apărării, potrivit a două surse. Oficialii au plătit „sume de ordinul zecilor de milioane de dolari” pentru dispozitiv, au declarat acestea, refuzând să ofere o cifră mai exactă.

Dispozitivul este încă studiat, iar există o dezbatere continuă — și, în unele zone ale guvernului, scepticism — cu privire la legătura sa cu cele câteva zeci de incidente de sănătate anormale care rămân oficial neexplicate.

Cum funcționează, mai exact, dispozitivul

Dispozitivul achiziționat de HSI produce unde radio pulsate, a declarat una dintre surse, despre care unii oficiali și academicieni speculează de ani de zile că ar putea fi cauza incidentelor. Deși dispozitivul nu este în totalitate de origine rusească, acesta conține componente rusești, a adăugat sursa.

Oficialii s-au confruntat mult timp cu dificultăți în a înțelege cum ar putea fi realizat un dispozitiv suficient de puternic pentru a provoca tipul de leziuni raportate de unele victime, dar care să fie și portabil; aceasta rămâne o întrebare centrală, potrivit uneia dintre sursele informate. Dispozitivul ar putea încăpea într-un rucsac, a spus aceasta.

Ce este Sindromul Havana

Achiziționarea dispozitivului a reaprins o dezbatere dureroasă și controversată în interiorul guvernului SUA privind Sindromul Havana.

Boala misterioasă a apărut pentru prima dată la sfârșitul anului 2016, când un grup de diplomați americani staționați în capitala Cubei, Havana, a început să raporteze simptome compatibile cu traumatisme craniene, inclusiv vertij și dureri de cap severe. În anii următori, au fost raportate cazuri în întreaga lume.

În deceniul următor, comunitatea de informații și Departamentul Apărării au încercat să afle dacă acei oficiali au fost victimele unui atac cu energie direcționată comis de un guvern străin — în condițiile în care oficiali de rang înalt din domeniul informațiilor au declarat public că nu există suficiente dovezi care să susțină această concluzie, iar victimele au susținut că guvernul SUA le-a indus în eroare și a ignorat dovezi importante potrivit cărora Rusia ar fi atacat oficiali guvernamentali americani.

Totuși, oficialii din domeniul apărării au considerat concluziile suficient de serioase încât să informeze, la sfârșitul anului trecut, comisiile de informații ale Camerei Reprezentanților și Senatului, inclusiv cu referiri la dispozitivul achiziționat și la testarea acestuia.

O preocupare-cheie în prezent pentru unii oficiali este că, dacă tehnologia se dovedește viabilă, aceasta s-ar fi putut răspândi, au declarat mai multe surse, ceea ce ar însemna că mai mult de o țară ar putea avea acum acces la un dispozitiv capabil să provoace leziuni care să pună capăt carierei unor oficiali americani.

Cu ce se ocupă Homeland Security

CNN nu a reușit să afle unde — sau de la cine — a achiziționat HSI dispozitivul, însă HSI are un istoric de colaborare cu Departamentul Apărării pentru operațiuni desfășurate la nivel global. Biroul are competențe largi pentru investigarea infracțiunilor legate de încălcări ale regimului vamal, inclusiv investigații privind proliferarea tehnologiei sau expertizei controlate de SUA în străinătate.

Aceste investigații reprezintă „cel mai important punct de colaborare dintre HSI și armata SUA”, potrivit unui fost oficial din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă.

De exemplu, atunci când armata americană descoperea în Afganistan sau Irak tehnologie americană care ridica semne de întrebare cu privire la modul în care respectivele componente ajunseseră în regiune, apela la HSI, potrivit aceluiași oficial.

De asemenea, nu este clar cum a aflat guvernul SUA de existența dispozitivului pentru a-l putea cumpăra. Sindromul Havana — și cauza sa — au rămas extrem de greu de clarificat atât pentru comunitatea de informații, cât și pentru cea medicală.

Ofițer CIA care a vorbit public despre simptomele Sindromului Havana: „Am fost tratați ca niște paria”

Una dintre problemele cu care se confruntă comunitatea medicală este lipsa unei definiții clare a „incidentelor anormale de sănătate” (AHI). În unele cazuri, testele au fost efectuate mult după apariția simptomelor, ceea ce a îngreunat înțelegerea a ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere fizic.

În 2022, un grup de experți din domeniul informațiilor care investiga cauza AHI a declarat că unele episoade ar fi putut fi „plauzibil” provocate de „energie electromagnetică pulsată” emisă de o sursă externă.

Însă, în 2023, comunitatea de informații a declarat public că nu a putut lega niciun caz de un adversar străin, apreciind drept puțin probabil ca boala inexplicabilă să fie rezultatul unei campanii țintite a unui inamic al SUA. Chiar și în ianuarie 2025, evaluarea generală a comunității de informații a rămas aceea că este foarte puțin probabil ca simptomele să fi fost cauzate de un actor străin — deși un oficial din cadrul Biroului Directorului Național al Informațiilor a subliniat că analiștii nu pot „exclude” această posibilitate într-un număr mic de cazuri.

Această poziție i-a înfuriat de mult timp pe mulți dintre cei afectați, dintre care mulți cred cu tărie că există informații care oferă dovezi clare că Rusia se află în spatele simptomelor lor, unele suficient de grave încât să îi forțeze să se retragă din activitate.

Unii actuali și foști ofițeri CIA și-au exprimat îngrijorarea că agenția a minimalizat investigația, a relatat anterior CNN. Achiziționarea dispozitivului a fost considerată de unii dintre cei afectați drept o posibilă confirmare a suspiciunilor lor.

„Dacă guvernul SUA a descoperit într-adevăr astfel de dispozitive, atunci CIA le datorează tuturor victimelor o nenorocită de mare și publică scuză pentru felul în care am fost tratați ca niște paria”, a declarat pentru CNN Marc Polymeropoulos, unul dintre primii ofițeri CIA care au vorbit public despre rănile despre care spune că le-a suferit în urma unui atac la Moscova, în 2017.