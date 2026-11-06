Pete Hegseth respinge acuzațiile din Congres și își apără mandatul și războiul din Iran. "E politica de distrugere a persoanei"

4 minute de citit Publicat la 12:40 06 Noi 2026 Modificat la 12:40 06 Noi 2026

Pete Hegseth. sursa foto: Getty

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a transmis joi un mesaj video în care promite să lupte împotriva demersurilor din Congres vizând punerea sa sub acuzare (impeachment), au consemnat Reuters și AFP, preluate de Agerpres.

În același mesaj, Hegseth apără războiul din Iran, descriindu-l drept "curajos și istoric", cu toate că alegătorii americani i-au sancționat pe colegii săi din Partidul Republican din cauza acestui conflict la alegerile de la jumătatea mandatului desfășurate săptămâna aceasta.

Declarațiile lui Hegseth, publicate pe rețelele sociale, au apărut pe fondul intensificării atacurilor verbale din partea adversarilor săi din Congres. Liderul democraților din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a întrebat într-o postare: "Ce mai caută Pete Hegseth pe aici?".

Ce i se reproşează lui Pete Hegseth

Hegseth, fost prezentator la Fox News, a devenit o figură controversată, care și-a creat dușmani chiar și în interiorul propriului său partid. Criticii săi din Congres îi reproșează modul în care a gestionat războiul din Iran - despre care chiar vicepreședintele JD Vance a afirmat că a dus la pierderea controlului republicanilor asupra Congresului -, demiterea unor militari de rang înalt, precum și relațiile tensionate cu parlamentarii - totul într-un moment în care administrația urmărește aprobarea unui pachet de cheltuieli pentru apărare în valoare de 1,5 trilioane de dolari.

Democrații, care au preluat controlul Congresului în urma alegerilor de marți, au promis că vor declanșa o anchetă privind activitatea lui Hegseth la conducerea Pentagonului. Potrivit unor consilieri parlamentari, investigația ar urma să vizeze, printre altele, demiterea șefului Statului Major Charles 'CQ' Brown, în 2025.

Reprezentantul republican 'rebel' Thomas Massie, care a mai încercat fără succes să inițieze o procedură de impeachment împotriva sa, a promis că va relansa săptămâna viitoare demersuri în acest sens în Congres, avertizând și că un astfel de proces ar fi 'mult mai blând' decât ce îl așteaptă pe Hegseth după ce republicanii vor ceda, anul viitor, controlul Congresului către democrați.

Pentru a destitui un oficial din funcția executivă, Camera Reprezentanților trebuie, mai întâi, să desfășoare o anchetă. Dacă o majoritate a reprezentanților votează în favoarea punerii sub acuzare, procedura este transmisă Senatului, care acționează ca un tribunal. În cadrul acestuia, este necesară o majoritate de două treimi pentru a valida destituirea oficialului din funcție.

Deocamdată, notează AFP, acesta rămâne un scenariu pur ipotetic. În urma 'valului albastru' de marți, democrații vor deține o majoritate substanțială în Camera Reprezentanților începând cu luna ianuarie; cu toate acestea, ar fi nevoie ca cel puțin zece senatori republicani să li se alăture pentru a asigura majoritatea de două treimi necesară înlăturării oficialului din funcție.

Hegseth și-a apărat activitatea la conducerea Pentagonului într-un videoclip de peste patru minute, în care s-a lăudat cu demiterea unor înalți oficiali ai ministerului, cu eliminarea inițiativelor privind diversitatea și cu interzicerea persoanelor transgen în armată.

'Vedeți, mă atacă pe mine - ne atacă pe noi - pentru că suntem eficienți. Nu o să meargă. Nu vom da înapoi', a spus Hegseth, privind spre cameră.

Calificând demersul de destituire drept o 'farsă', el a amintit că Trump însuși a fost pus sub acuzare (impeached) de două ori.

'E politica de distrugere a persoanei. Nu a funcționat împotriva președintelui Trump și nu va funcționa nici în cazul meu. Puteți fi siguri de asta', a declarat el.

Hegseth, susţinut de Trump

Întrebat, joi, dacă preconizează schimbări de personal, Trump l-a lăudat pe Hegseth, afirmând că secretarul apărării a 'făcut o treabă fantastică' și sugerând că opoziția față de acesta are legătură cu demiterea unor generali.

'Aveam atât de mulți generali. Toată lumea era general cu patru stele. Nu am mai văzut așa ceva. Iar mulți dintre ei erau «woke». Nu-mi plac generalii «woke». Așa că, probabil, de aceea întâmpină opoziție', le-a spus Trump jurnaliștilor în Biroul Oval.

Totodată, el a lăudat rolul lui Hegseth în operațiunile militare americane din Venezuela și Iran. 'În Venezuela a fost ceva incredibil... iar în Iran, suntem acolo de șapte luni și controlăm tot ceea ce ne-am dorit să controlăm', a spus el.

Surse au declarat că Trump l-ar putea totuși înlocui pe Hegseth, în timp ce republicanii își evaluează pierderile suferite în alegeri. Un consilier al lui Trump a indicat că Hegseth 'ar putea fi pe lista celor vizați pentru înlăturare' din cauza războiului din Iran, deși Departamentul Apărării a asigurat că Hegseth este '100% dedicat' să conducă Pentagonul până la sfârșitul mandatului lui Trump.

În mesajul său, Pete Hegseth a făcut apel de altfel la legislatorii 'patrioți' să aprobe o solicitare de finanțare menită să ajute Pentagonul să acopere costurile războiului cu Iranul și alte priorități de cheltuieli.

'Indiferent de ce cred oamenii despre acest război - un conflict care, în opinia mea, reprezintă un efort curajos și istoric, menit să garanteze că Iranul nu va deține niciodată arme nucleare - trebuie să continuăm, așa cum a făcut președintele Trump în primul său mandat, să ne reconstruim capacitățile militare', a subliniat el.

Hegseth ar putea fi supus unei examinări riguroase din partea democraților și în ce privește politica sa față de Ucraina, precum și în legătură cu atacurile militare americane asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în apele din America Latină - acțiuni despre care unii democrați afirmă că ar putea constitui crime de război.

Congresmanul Adam Smith, democratul care ar urma să preia conducerea Comisiei pentru forțele armate din Camera Reprezentanților anul viitor, a promis o examinare strictă asupra unei game largi de chestiuni, de la războiul cu Iranul și până la ceea ce el a numit 'erodarea fundamentului apolitic al forțelor armate'.