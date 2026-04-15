Pete Hegseth va lipsi iar de la o întâlnire pentru Ucraina și își trimite la discuții un adjunct

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, va lipsi din nou de la reuniunea Grupului de Contact pentru Apărare din Ucraina din această săptămână, SUA fiind una dintre puținele țări care nu vor trimite un oficial de rang înalt în domeniul apărării la reuniunea crucială a aliaților ucraineni.

În locul său, la reuniunea virtuală va participa Elbridge Colby, șeful politicilor din Pentagon, așa cum s-a întâmplat și la întâlnirea precedentă, din februarie, au declarat doi oficiali americani care au vorbit cu Politico sub protecția anonimatului.

Hegseth a participat doar ocazional la aceste reuniuni în ultimul an, ceea ce arată că administrația Trump are alte priorități și se așteaptă tot mai mult ca Europa să suporte principala povară a ajutorului militar pentru Kiev.

Peste 50 de miniștri ai Apărării din țările care sprijină Ucraina se vor reuni miercuri în format virtual. Întâlnirea va fi condusă de ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și de ministrul britanic al Apărării, John Healey, care au preluat coordonarea grupului după ce administrația Trump a renunțat la acest rol la scurt timp după instalare.

Comandantul forțelor NATO, generalul american Alexus Grynkewich, nu va putea participa. În schimb, vor lua parte adjunctul său, britanicul Johnny Stringer, și generalul german Ulf Häussler, comandant adjunct al misiunii NATO de asistență și instruire pentru Ucraina. „NATO continuă să ofere un sprijin crucial” Ucrainei, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Grynkewich, colonelul Martin O’Donnell. El a spus că participarea acestor doi lideri la reuniune garantează acest lucru.

Administrația Trump le-a transmis, atât public, cât și în privat, aliaților că se concentrează pe securitatea internă și pe emisfera vestică și că se așteaptă ca Europa să se ocupe mai mult de propria apărare. Această schimbare apare și în documentele strategice ale Casei Albe și ale Pentagonului, unde Europa a coborât pe lista priorităților americane, sub securitatea internă, emisfera vestică și regiunea Asia-Pacific.

În același timp, oficialii administrației au criticat și aliații NATO pentru că nu cumpără suficiente arme americane, ceea ce a alimentat tensiuni în relația cu partenerii tradiționali ai Washingtonului.

Relația s-a deteriorat și mai mult din cauza nemulțumirii administrației Trump față de refuzul Europei de a se implica în războiul cu Iranul. Unele state aliate, cum este Spania, au închis chiar spațiul aerian pentru avioanele militare americane implicate în conflict.

În timp ce Donald Trump a cerut statelor NATO să trimită nave pentru a contribui la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, Marea Britanie a convocat reuniuni cu zeci de aliați pentru a coordona un posibil răspuns, însă până acum nu a fost anunțată nicio măsură concretă.

Administrația Trump a oprit noul ajutor militar pentru Kiev după preluarea mandatului, dar a continuat livrările de arme și echipamente promise anterior de administrația Biden. În același timp, Statele Unite au continuat să furnizeze Ucrainei informații de pe câmpul de luptă și au pus în aplicare un nou program prin care aliații europeni pot cumpăra arme americane pentru a le trimite Kievului.

Lista Prioritară a Nevoilor Ucrainei, cunoscută sub acronimul PURL, a devenit elementul central al reuniunilor Grupului de Contact pentru Ucraina și a dus deja la contracte de armament de miliarde de dolari. Totuși, oficiali ai administrației Trump au început să avertizeze că livrările de arme americane către Ucraina ar putea fi afectate în lunile următoare, deoarece Pentagonul acordă prioritate folosirii acestora în războiul cu Iranul.

Cu toate acestea, un oficial american și un diplomat european familiarizați cu inițiativa PURL au spus că livrările continuă fără întrerupere.

În Uniunea Europeană au reapărut și speranțele că împrumutul militar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, blocat până acum, ar putea avansa, după ce premierul ungar Viktor Orban a pierdut alegerile de duminică în fața lui Peter Magyar, care a promis reluarea ajutorului pentru Kiev.