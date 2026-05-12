Peter Magyar a numit trei purtătoare de cuvânt la Guvernul Ungariei. Vanda Sondi, Eva Magyar și Anita Kobol sunt foste jurnaliste

3 minute de citit Publicat la 21:15 12 Mai 2026 Modificat la 21:16 12 Mai 2026

Peter Magyar și noile purtătoare de cuvânt ale Guvernului Vanda Sondi, Eva Magyar și Anita Kobol. Foto: Peter Magyar / Facebook

Prim-ministrul ungar Peter Magyar, care a preluat funcția pe 9 mai, a numit trei purtători de cuvânt la Guvern. Biroul de presă al Guvernului le include acum pe fostele prezentatoare TV și jurnaliste Vanda Sondi, Eva Magyar și Anita Kobol, scrie agenția de presă Report.

„Noul guvern al Ungariei intenționează să construiască relații de parteneriat cu mass-media”, a transmis Magyar.

Magyar i-a prezentat separat pe fiecare dintre purtătorii de cuvânt numiți, subliniind experiența lor profesională în jurnalism și televiziune.

El a subliniat că toate trei „au învățat să pună întrebări, să asculte, să verifice informațiile și să informeze publicul în mod responsabil”.

Prin această mișcare, Peter Magyar a abandonat practica din ultimii ani, când cabinetul avea un singur purtător de cuvânt oficial. În guvernul anterior, această funcție era deținută de Zoltan Kovacs.

Într-un videoclip de prezentare publicat pe Facebook, Magyar scrie că „sunt încântat că trei doamne atât de minunate vor fi purtătoarele de cuvânt ale noului guvern maghiar. Profesionalism, umanitate, disponibilitate. Un stil nou, o nouă direcție, un nou nivel. Anita, Vanda, Eva, bine ați venit la bord”.

El a anunțat numirea lor luni, tot pe Facebook.

„Vă prezint pe cele trei purtătoare de cuvânt ale guvernului Ungariei: Vanda Szondi, Eva Magyar și Anita Kobol. Presa liberă nu este un dușman, ci una dintre cele mai importante garanții ale democrației.

Un guvern își servește bine țara atunci când nu se teme de întrebări. Când nu se ascunde de jurnaliști, ci le răspunde. Dacă nu face propagandă, ci informează. Dacă nu privește cetățenii ca pe niște supuși, ci ca pe niște oameni maturi și gânditori.

De aceea, noul guvern al Ungariei tinde spre o relație de parteneriat cu presa. Când răspundem la întrebări, nu facem o favoare, ci ne îndeplinim datoria. Pentru că poporul maghiar are dreptul să știe ce, de ce și cum acționează guvernul său.

Despre deciziile guvernului TISZA, publicul va fi informat nu de ministrul care conduce Primăria, ci de purtătorii de cuvânt ai guvernului. În plus, desigur, și prim-ministrul și miniștrii vor răspunde la întrebările presei”, a scris noul premier al Ungariei.

Mai mult, el le-a făcut o mini-descriere celor trei.

„Vanda Szondi este originară din Mateszalka. Și-a început cariera la Duna Televizio, iar ulterior a lucrat timp de 12 ani în cadrul departamentului de știri al RTL. În această perioadă, a fost exclusă de trei ori din Parlament pentru că îndrăznea să pună întrebări. Ca mamă a doi copii, este deosebit de important pentru ea ca copiii noștri să nu crească în mijlocul campaniilor de ură, al afișelor care incită la frică și al instigării la război.

Eva Magyar a plecat din Nagykanizsa. Și-a început cariera de jurnalistă la televiziunea locală, apoi a continuat-o la redacția din Gyor a Magyar Radio și la RTL. În calitate de corespondentă în vestul Ungariei, iar mai târziu ca reporter politic la Hirado, a informat publicul timp de mulți ani despre deciziile care influențează viața oamenilor. Ea își dorește ca fiica sa să devină adult într-o Ungarie mai europeană, mai pașnică, funcțională și umană.

Anita Kobol s-a născut la Budapesta și lucrează ca prezentatoare de aproape două decenii. Din 2022, în cadrul echipei ATV, s-a ocupat de teme de viață publică și politică actuală, iar în 2024 munca ei a fost recunoscută cu Premiul Media al Purtătorilor de Cuvânt. Ca mamă, știe exact de ce este important să construim o Ungarie funcțională și umană. Ea crede că o bună guvernare începe prin ascultare: cu atenție, înțelegere și căutarea unor soluții reale.

Cei trei au învățat, în calitate de jurnaliști, ce înseamnă să pui întrebări, să fii atent, să cercetezi și să informezi în mod responsabil. În calitate de purtători de cuvânt ai guvernului Ungariei, vor promova același principiu: cu sinceritate, pregătire și integritate.

Pentru că poporul maghiar are dreptul la adevăr. Are dreptul la respect. Are dreptul la un discurs deschis și direct”, a transmis el.