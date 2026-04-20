Peter Magyar avertizează că Netanyahu va fi arestat, dacă pune piciorul în Ungaria. Premierul israelian fusese invitat la Budapesta

Premierul-desemnat al Ungariei, Peter Magyar și premierul israelian, Benjamin Netanyahu. Colaj foto: Getty Images

Premierul-desemnat al Ungariei, Peter Magyar a anunțat luni că Ungaria va trebui să-l aresteze pe premierul israelian dacă acesta pășește pe teitoriul Ungariei, din moment ce există un mandat de arestare pe numele lui Netanyahu, emis de Curtea Penală Internațională (CPI), informează Politico.

Astfel, Magyar a anunțat, cu aceeași ocazie, că Ungaria va suspenda, pe 2 iunie, retragerea din Curtea Penală Internațională, anunțată în urmă cu un an de guvernul Viktor Orban.

Jurnaliștii unguri l-au întrebat pe Magyar despre invitația adresată prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu la cea de-a 70-a aniversare a Revoluției din 1956, pe care șeful executivului de la Tel Aviv a acceptat-o.

„I-am spus clar prim-ministrului israelian că nu vom da înapoi, deoarece colegii mei au analizat situația și încă putem opri retragerea (din CPI - n.r.). Până în iunie, Tisza și-a exprimat intenția de a opri acest proces și de a menține Ungaria ca membru al Curții Penale Internaționale. Așadar, nu cred că am cedat în vreun fel. Dacă cineva este membru al Curții Penale Internaționale și o persoană căutată intră pe teritoriul țării noastre, aceasta trebuie reținută. Nu este necesar să se discute totul la telefon. Consider că se presupune că fiecare stat și fiecare șef de guvern cunoaște aceste legi”, a spus Magyar.

Anul trecut, pe 3 aprilie, guvernul Ungariei a decis să se retragă din Curtea Penală Internațională, decizia luată la doar câteva ore după ce prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu ajunsese la Budapesta la invitația lui Viktor Orban.

Viktor Orban anunțase la lunii noiembrie 2024 că îl va invita pe premierul israelian în Ungaria, în ciuda mandatului de arestare emis de CPI pe numele lui Netanyahu, suspectat de tribunal de comiterea de crime de război şi crime împotriva umanităţii în Fâşia Gaza.

Benjamin Netanyahu l-a lăudat cu acea ocazie pe Viktor Orban pentru că a sfidat cu acea ocazie Curtea Penală Internațională, calificată de premierul israelian drept o „organizație coruptă” care în loc să lupte împotriva „torționarilor” Israelului își îndreaptă acțiunile împotriva lui.