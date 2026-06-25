Piese de artilerie trase de bivoli și fermieri cu Kalașnikov: Cum se pregăteşte Cuba de o posibilă invazie a SUA

Membri ai armatei cubaneze folosesc un bivol pentru tractarea unei piese de artilerie antiaeriană. Foto: Facebook/Soy Villa Clara

În ciuda presiunilor tot mai mari venite din partea administrației Donald Trump, care a amenințat inclusiv cu o posibilă invazie a Cubei, autoritățile de la Havana arată că sunt pregătite să lupte împotriva SUA, chiar dacă nu dispun aproape deloc de capacități militare moderne, informează CNN.

Sute de fotografii și clipuri postate în ultimele luni pe conturile oficiale din Cuba prezintă stadiul precar al dotărilor armatei cubaneze.

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Cu toate acestea, astfel de imagini, cu fermieri și civili membri ai milițiilor locale care participă la antrenamente de tragere cu automate Kalașnikov, sunt, de fapt, alese în mod intenționat în clipurile de propagandă, deoarece au scopul de a proiecta sfidare și nu putere, a apreciat pentru CNN Frank Mora, expert de politică externă specializat pe Cuba.

Fotografiile reflectă „rezistența poporului cubanez”, în ciuda dotărilor net inferioare, comparativ cu armata americană, a adăugat Mora.

În luna aprilie, șefii armatei cubaneze au participat la un exercițiu și o ședință de instruire în regiunea Jibacoa

„În cadrul exercițiului, a ambarcațiune inamică a fost interceptată iar echipajul său a fost lichidat de membri ai Milițiilor Teritoriale”, se arată într-o postare publicată pe Facebook de autoritățile locale.

Imaginile prezentate de la exercițiu prezintă un sistem antiaerian din perioada sovietică, tractat de militarii cubanezi, cu ajutorul unui bivol.

Cuba a achiziționat 300 de drone, care ar putea lovi baza SUA de la Guantanamo sau Florida

La începutul anilor 1990, armata cubaneză număra peste 235.000 de militari activi și rezerviști, fiind considerată „cea mai bună armată a țărilor din Lumea a Treia”. Armata avea în dotare echipamente militare sovietice moderne, pentru acea perioadă, unele dintre ele compatibile cu sistemele SUA.

În prezent, armata cubaneză mai numără cel mult 50.000 de militari activi. În lipsa ajutorului sovietic sau rus, echipamentele militare s-au deteriorat. Criza de combustibili a afectat sever și aviația militară cubaneză: ocazional, doar câteva elicoptere vechi Mi-17 mai zboară în diverse misiuni sau ocazii speciale.

În același timp, cubanezii au reușit să achiziționeze 300 de drone militare, care ar putea lovi baza americană de la Guantanamo sau Florida.

Luna trecută, preşedintele american, Donald Trump, a calificat Cuba drept „stat eşuat”, susţinând că regimul de la Havana cere ajutor. Donald Trump a anunţat sancţiuni mai stricte împotriva Cubei, despre care a spus că reprezintă „o ameninţare extraordinară” la adresa securităţii naţionale a SUA.

De asemenea, Donald Trump a amenințat că va „prelua controlul” asupra Cubei, sugerând că un portavion american s-ar putea opri acolo „la întoarcerea din Iran”. Pe lângă embargoul american în vigoare din 1962, Statele Unite- care nu îşi ascund dorinţa de a vedea o schimbare de regim la Havana - au impus în ianuarie o blocadă petrolieră asupra insulei, permiţând de atunci intrarea unui singur petrolier rusesc.

La rândul său, liderul cubanez, Miguel Diaz Canel, a declarat la mijlocul lunii aprilie că ţara sa este „pregătită” să înfrunte o agresiune militară din partea Statelor Unite.