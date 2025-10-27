Planul Germaniei pentru a redeveni o forţă militară la nivel global. Ce vrea să cumpere Merz cu un buget de 377 de miliarde de euro

Planul Germaniei pentru a redeveni o forţă militară la nivel global. Foto: Getty Images

Germania intenționează să transforme Bundeswehr-ul în „cea mai puternică armată convențională din Europa”, promițând să-i ofere „toate resursele financiare de care are nevoie”. Acesta este planul lui Friedrich Merz, pentru care cancelarul german este dispus să cheltuie 377 de miliarde de euro pentru achiziţii de producţie de armament, tehnică militară, sateliţi şi alte sisteme noi de apărare, conform Politico.

Lista extinsă de 39 de pagini, studiată de sursa amintită, prezintă achiziții în valoare de 377 de miliarde de euro pe uscat, aer, mare, spațiu și cibernetică. Documentul este o prezentare generală a planificării achizițiilor de arme care vor fi specificate în bugetul armatei germane pe 2026, dar multe sunt achiziții pe termen lung pentru care nu există un calendar clar.

Din punct de vedere politic, momentul respectiv se potrivește cu trecerea lui Merz la un nou model de finanțare. Încă din primăvară, Berlinul a luat măsuri pentru a se detașa de frâna constituțională a datoriei Germaniei, permițând cheltuieli susținute pe mai mulți ani dincolo de fondul special aproape epuizat de 100 de miliarde de euro, înființat sub mandatul fostului cancelar Olaf Scholz.

Elementele de pe listă vor apărea în cele din urmă, în tranșe mai mici, atunci când vor fi suficient de mature pentru a fi votate în comisia parlamentară pentru buget. Toate achizițiile în valoare de peste 25 de milioane de euro necesită aprobarea comisiei.

Ce vrea să procure Germania

n apărarea aeriană, Bundeswehr își propune să achiziționeze 561 de sisteme de turelă cu rază scurtă de acțiune Skyranger 30 pentru contra-drone și protecție cu rază scurtă de acțiune - un program aflat în totalitate sub conducerea Rheinmetall. Odată cu aceasta, vin și grenade și cartușe de pușcă în număr de milioane.

La capitolul superior, Bundeswehr dorește să își extindă flota de drone Heron TP înarmate, operate de IAI (Independența Aeriană Israeliană), cu scopul de a cumpăra muniții noi pentru aproximativ 100 de milioane de euro. Urmează o duzină de drone tactice LUNA NG noi, la aproximativ 1,6 miliarde de euro. Pentru marină, în plan apar patru drone maritime uMAWS, pentru o valoare estimată la 675 de milioane de euro, care va include piese de schimb, instruire și întreținere.

Unul dintre cele mai încărcate politic planuri de pe lista de dorințe a Bundeswehr-ului este potențiala suplimentare a producției de 15 avioane F-35 de la Lockheed Martin, în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de euro în cadrul sistemului american de vânzări militare în străinătate.

Bundeswehr intenționează să cumpere 400 de rachete de croazieră Tomahawk Block Vb pentru aproximativ 1,15 miliarde de euro, împreună cu trei lansatoare Lockheed Martin Typhon evaluate la 220 de milioane de euro - o combinație care ar oferi Germaniei o rază de acțiune de 2.000 de kilometri.

Aproape jumătate din listă este ancorată în industria germană, cuprinzând vehicule blindate, senzori și linii de muniție. Din punct de vedere financiar, firmele autohtone domină; din punct de vedere politic, însă, puținele sisteme străine definesc cele mai sensibile roluri militare ale țării.

Merz anunță un „plan de acțiune cuprinzător” împotriva războiului hibrid dus de Rusia

Friedrich Merz a anunţat elaborarea „în următoarele zile” a „unui plan de acţiune cuprinzător” împotriva războiului hibrid dus de Rusia în Europa. Cancelarul german a susținut un discurs în fața deputaţilor din Bundestag, în care a condamnat sabotajele, atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare şi acțiunile de spionaj atribuite Moscovei și a afirmat că „numai forța menține pacea”.

"În această lume, care devine şi a devenit mai dură, se aplică următoarea regulă: numai forţa menţine pacea”, a spus Merz în acelaşi discurs susţinut în Bundestag.

Cancelarul german a afirmat că în ultimele săptămâni încălcările spațiului aerian european cu drone „s-au înmulțit, în special la noi, în Germania”.

„Nu vom lăsa societatea noastră liberă să fie destabilizată de atacuri hibride”, a spus Merz, în contextul în care astfel de incidente s-au înmulţit în ţările UE de la invadarea Ucrainei, în februarie 2022.