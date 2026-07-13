Planul secret de la Budapesta prin care Ahmadinejad urma să răstoarne regimul în Iran: "Mossad l-a considerat omul potrivit"

La începutul anului 2024, rectorul unei universități din Budapesta a primit o solicitare surprinzătoare din partea unui înalt oficial al guvernului maghiar. Foto: Hepta

O conferință despre schimbările climatice organizată la o universitate din Budapesta a fost, de fapt, paravanul unei operațiuni secrete prin care fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad urma să se întâlnească cu agenți ai serviciilor israeliene. Potrivit unei investigații publicate de The New York Times, întâlnirile făceau parte dintr-un plan amplu al Israelului de a-l transforma pe Ahmadinejad într-un aliat și, în cele din urmă, într-o posibilă alternativă la actualul regim de la Teheran, însă operațiunea s-a încheiat cu un eșec.

La începutul anului 2024, rectorul unei universități din Budapesta a primit o solicitare surprinzătoare din partea unui înalt oficial al guvernului maghiar.

Oficialul i-a spus rectorului, profesorul Gergely Deli, că Universitatea de Servicii Publice Ludovika ar trebui să organizeze o conferință despre schimbările climatice și să îi adreseze o invitație unui oaspete neașteptat: Mahmoud Ahmadinejad, fostul președinte al Iranului.

Și mai șocant a fost motivul. Oficialul i-a spus lui Deli că conferința era doar paravan pentru ca Ahmadinejad să poarte discuții secrete la Budapesta cu agenți de informații din Israel, dușmanul declarat al lui Ahmadinejad.

Deli știa că invitația ar putea păta atât propria sa reputație, cât și pe cea a universității. Dar, a spus el într-un interviu, credea că ar putea juca un rol în salvarea de vieți omenești.

Cum a fost pusă la cale vizita la Budapesta

Vizita lui Ahmadinejad la universitate din 2024 și o a doua în anul următor au făcut parte dintr-un efort israelian de ani de zile de a-l pregăti ca o resursă de informații care, la momentul potrivit, ar putea fi instalat ca noul lider al Iranului, potrivit unor oficiali americani și iranieni familiarizați cu operațiunea.

Recrutarea lui Ahmadinejad a fost o prioritate atât de mare pentru Israel încât șeful spionajului de atunci al țării, David Barnea, a călătorit chiar și în capitala Ungariei în 2024 pentru a se întâlni personal cu Ahmadinejad, potrivit unor foști oficiali americani. La scurt timp după aceea, au spus aceștia, Mossad, serviciul de informații externe al Israelului, a notificat CIA că a fost în contact cu Ahmadinejad.

Decizia Israelului de a construi un plan de schimbare a regimului în jurul lui Ahmadinejad este o răsturnare de situație extraordinară în saga relațiilor țării cu fostul președinte, care era cunoscut pentru accelerarea programului nuclear al Iranului, apelând în mod regulat la teme precum distrugerea Israelului și negarea Holocaustului.

În ultimii ani, potrivit oficialilor americani, Israelul i-a plătit în secret bani lui Ahmadinejad pentru cazare și călătorii, iar agenți israelieni l-au întâlnit în străinătate în mai multe ocazii, inclusiv în timpul călătoriilor sale la Budapesta.

Efortul a culminat la sfârșitul lunii februarie a acestui an - în primele zile ale războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului - cu o operațiune îndrăzneață de relocare a fostului lider, care trăia sub supraveghere strictă la Teheran. Scopul: punerea în mișcare a planului de răsturnare a regimului actual și de instalare a lui Ahmadinejad. Planul a eșuat.

Ahmadinejad nu a mai fost văzut în public până lunea trecută

Oficiali americani și iranieni care aveau cunoștință despre operațiune au declarat că mașina fusese condusă de agenți ai Mossadului, care l-au dus pe Ahmadinejad într-un adăpost secret din Iran.

Dar fostul lider iranian a fost supărat de operațiunea de salvare frenetică și părea dezamăgit de planul israelian de a-l readuce la putere, potrivit unor persoane care au cunoștință despre ce s-a întâmplat, citate de NYT.

În cele din urmă, a părăsit adăpostul în circumstanțe încă neclare. Ahmadinejad nu a mai fost văzut în public până lunea trecută, când a făcut o scurtă apariție la procesiunea funerară pentru liderul suprem ucis, ayatollahul Ali Khamenei.

Statutul său actual rămâne incert. Dar patru înalți oficiali iranieni au declarat că Ahmadinejad se afla în custodia aripii de informații a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, fiind arestat la domiciliu acum, după ce Iranul a aflat despre o mare parte din interacțiunile sale cu Israelul.

Oficialii israelieni nu au comentat public planul de a-l instala pe Ahmadinejad în funcția de lider al Iranului, care făcea parte dintr-o încercare mai amplă de a răsturna guvernul de la Teheran. Un alt element a implicat înarmarea și antrenarea forțelor de opoziție kurde iraniene cu sediul în nordul Irakului pentru a trece în vestul Iranului, a ocupa teritoriul de acolo și, în cele din urmă, a se deplasa spre capitala Teheran, un efort care nu s-a manifestat niciodată.

O schimbare post-prezidențială

În calitate de președinte al Iranului din 2005 până în 2013, Ahmadinejad a fost cel mai proeminent reprezentant al linieu dure. El a vorbit despre eliminarea Israelului, iar sub conducerea sa, Iranul a reluat un program de îmbogățire a uraniului, ridicând suspiciuni că urmărește un program secret de arme nucleare. Ahmadinejad a ordonat represiuni violente asupra unei revolte naționale care contesta realegerea sa în 2009 și, sub conducerea sa, sistemul judiciar a efectuat execuții în masă ale disidenților și a închis oponenții și rivalii.

După ce a părăsit președinția, Ahmadinejad și-a temperat opiniile și a atenuat retorica anti-israeliană care îi marcase mandatul. Adesea era dornic să-și etaleze noua latură moderată, acordând interviuri și ținând discursuri în care își exprima opiniile despre cultura muzicii pop din Iran, critica forțele de securitate ale țării pentru represiunile dure și acuza clasa conducătoare de corupție financiară.

A renunțat la geaca sa kaki supradimensionată, emblematică, și a început să poarte costume croite. Și-a aranjat barba ciufulită, părea să facă tratament cu Botox și a început să învețe limba engleză.

În biroul său din Teheran, ținea întâlniri publice de o oră în fiecare dimineață pentru a asculta nemulțumirile oamenilor obișnuiți, unii dintre ei venind la el pentru ajutor în gestionarea birocrației guvernamentale. Ocazional, scria scrisori către ministere, recomandând solicitanți pentru împrumuturi. Călătorea regulat prin țară, întâlnindu-se cu susținători atât în orașe, cât și în provinciile rurale.

Tensiuni între Ahmadinejad și guvernul iranian

Relația lui Ahmadinejad cu guvernul iranian era complicată. Liderii de rang înalt l-au marginalizat și i-au restricționat mișcările, însă i-au permis un loc alături de alți oficiali de rang înalt într-un consiliu la nivel înalt care îl consiliază pe liderul suprem. El a participat la ședința consiliului din februarie, cu câteva zile înainte de începerea războiului.

Mulți din Iran au văzut motive politice cinice în transformarea lui Ahmadinejad, pe care au considerat-o o încercare de a-i lustrui acreditările populiste și de a se distanța de oficialii aflați la putere. El a păstrat o bază de sprijin în rândul iranienilor din clasa muncitoare, iar consilierii săi erau siguri că scopul său era ca într-o zi să revină la putere.

Ahmadinejad le-a spus câtorva dintre cei mai apropiați asociați și confidenți ai săi despre ambițiile sale de a deveni viitorul lider al Iranului cu ajutorul puterilor străine, potrivit unui asociat din cercul său apropiat.

Ahmadinejad a devenit dezamăgit de sistemul republican islamic după ce a fost descalificat să candideze la președinție de trei ori, a spus asociatul, și a concluzionat că nu poate ajunge la putere atâta timp cât sistemul actual rămâne în vigoare.

Era îngrijorat că, în cazul unui război și al unei schimbări de regim, americanii și israelienii ar alege o figură a opoziției din afara Iranului care nu cunoștea țara, iar Iranul ar fi destabilizat, a spus asociatul. S-a descris celor din jur ca fiind cineva care ar putea juca rolul unui reformator, la fel ca fostul președinte rus Boris Elțin și a declarat că, dacă va ajunge la putere, Iranul va recunoaște Israelul și va normaliza relațiile ca parte a Acordurilor Abraham ale președintelui Trump, a declarat asociatul.

Cum a fost recrutat

Agențiile de informații israeliene au urmărit îndeaproape ruptura care se instala între Ahmadinejad și regimul iranian în această perioadă, potrivit a doi oficiali israelieni din domeniul apărării, familiarizați cu evaluările serviciilor de informații de la acea vreme. De interes deosebit, au spus oficialii, a fost resentimentul crescând al lui Ahmadinejad față de ayatollahul Khamenei și alte personalități importante care l-au descalificat pe Ahmadinejad de la o nouă candidatură la președinție.

După atacul israelian din acest an, care l-a eliberat inițial pe Ahmadinejad de sub supravegherea Gărzilor, agențiile de informații iraniene au început să investigheze și să reconstituie legătura sa cu Israelul, potrivit surselor citate de NYT.

Nu este clar când au încercat agenții israelieni să-l recruteze pentru prima dată pe Ahmadinejad. Oficialii iranieni au declarat că a existat cel puțin un anumit contact în timpul unei călătorii din 2023 pe care Ahmadinejad a făcut-o în Guatemala pentru a participa la o conferință axată pe mediu. Invitația a venit din partea guvernului Guatemalei, o țară care are legături diplomatice mai strânse cu Israelul decât majoritatea țărilor din America Latină.

Ahmadinejad aproape că nu a făcut călătoria, deoarece a fost oprit la aeroportul din Teheran de forțele de securitate care au refuzat să-i elibereze un permis de îmbarcare și să-i permită să părăsească țara.

A organizat proteste de o oră la aeroport, care a devenit un spectacol public în timp ce a făcut fotografii cu călători iranieni obișnuiți, personalul aeroportului și al companiilor aeriene și a postat actualizări pe paginile sale de socializare.

În cele din urmă, autoritățile iraniene i-au permis lui Ahmadinejad să se îmbarce în avion și să participe la conferință.

„Unii oameni mi-au spus să nu călătoresc în Guatemala; le-am spus că m-a invitat fratele meu, ministrul mediului”, a spus Ahmadinejad într-unul dintre videoclipurile călătoriei. „Aceasta este o țară foarte importantă în America Latină.”

În anul următor, a făcut prima sa călătorie în Ungaria pentru a participa la conferința Universității Ludovika, întâlnindu-se la Budapesta cu Barnea, care a condus Mossad-ul timp de cinci ani, până luna trecută.

Ungaria, condusă la acea vreme de prim-ministrul de dreapta Viktor Orban, avea probabil legături mai strânse cu Israelul decât orice altă națiune europeană, iar Orban și prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, au făcut călătorii în țările celuilalt. Netanyahu a ținut propriul său discurs în aprilie 2025 la Universitatea Ludovika, în cadrul căruia i-a fost înmânat un premiu pentru servicii publice.

Conferința de la Budapesta

Două luni mai târziu, Ahmadinejad s-a întors la Budapesta, cu doar câteva zile înainte ca Israelul să declanșeze un război în Iran, o vizită care a fost o acoperire pentru ca acesta să se întâlnească cu agenți ai serviciilor secrete israeliene.

Gărzile sale de corp iraniene din unitatea Ansar a Gărzilor, care l-au însoțit pe Ahmadinejad în toate călătoriile sale în străinătate, au raportat că, în cel puțin două ocazii, a reușit să scape de echipa de securitate și să dispară pentru întâlniri lungi în timpul călătoriei din iunie 2025. Într-un raport despre călătorie, gărzile de corp au spus că l-au confruntat pe Ahmadinejad cu privire la disparițiile sale și că acesta le-a spus că se întâlnise cu profesori universitari, potrivit celor doi membri ai Gărzilor Iraniene și a unui oficial al serviciilor secrete.

La conferința universitară, fostul președinte iranian a ținut o prelegere în limba engleză, surprinzând participanții prin abandonarea versetului coranic caracteristic pe care îl recita odinioară la începutul fiecărui discurs.

Îmbrăcat într-un costum albastru închis, croit la comandă, a vorbit despre „umanitatea comună” și o „ordine mondială în schimbare”, oferindu-și propriile opinii despre cum ar putea apărea o lume nouă, conform videoclipurilor din călătorie postate pe pagina sa de socializare.

El i-a oferit lui Deli, rectorul universității, un exemplar al Cărții Regilor, scrisă de poetul iranian antic Ferdowsi. Deli i-a oferit lui Ahmadinejad o emblemă a universității.

Într-un interviu acordat luna trecută, Deli a declarat că, atunci când i-a adresat o invitație lui Ahmadinejad, a jucat rolul unui intermediar.

Până săptămâna trecută, Ahmadinejad nu fusese văzut în public de la sfârșitul lunii februarie, când a fost luat de acasă din Teheran într-un Peugeot negru.

Lunea trecută, a făcut o scurtă apariție surpriză în cadrul procesiunii funerare a ayatollahului Khamenei. Înregistrările video ale procesiunii l-au arătat pe Ahmadinejad purtând o jachetă groasă în căldura de 32 de grade Celsius, cu o mască chirurgicală trasă până la bărbie. Ceilalți doi foști președinți în viață ai Iranului, Hassan Rouhani și Mohammad Khatami nu au fost invitați și nu au apărut la niciuna dintre ceremoniile funerare.