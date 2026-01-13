Ploaia de gheață blochează aeroporturile din Europa Centrală: Sute de zboruri anulate. Un avion a derapat la Budapesta

Aeroportul Vaclav Havel din Praga a fost forțat să restricționeze sosirile. FOTO Profimedia Images

Ploaia de gheață și ninsorile au provocat marți perturbări extinse ale călătoriilor aeriene în Europa Centrală și de Est, forțând aeroporturile din Republica Cehă, Austria, Slovacia și Ungaria să amâne sute de zboruri, potrivit abcnews.

Presa locală precizează că un Boeing 777F al companiei Ethiopian Cargo a derapat pe pista de rulare din cauza condițiilor meteo. În urma incidentului aviatic nu au fost raportate victime.

Zborurile către și de la Aeroportul Internațional Viena, unul dintre cele mai aglomerate din Europa Centrală, au fost oprite temporar. Aeroportul Vaclav Havel din Praga a fost forțat să restricționeze sosirile, în timp ce aeroportul internațional din Slovacia a fost închis timp de ore întregi.

Ministrul transporturilor din Ungaria, János Lázár, a scris pe rețelele de socializare că „ploaia înghețată și condițiile extreme de gheață” au oprit toate plecările și sosirile de pe Aeroportul Internațional Ferenc Liszt din Budapesta.

Purtătorul de cuvânt al Aeroportului Internațional Viena, Peter Kleemann, a declarat pentru Agenția de Presă Austriacă că zborurile au fost deviate către alte aeroporturi, cum ar fi München, Frankfurt, Köln și Veneția, în timp ce plecările au fost amânate. Operațiunile au fost reluate spre sfârșitul dimineții.

Haos și pe căile ferate sau pe autostrăzi în statele din Europa Centrală

Valul de frig a provocat, de asemenea, perturbări ale transportului public. După ninsorile semnificative de săptămâna trecută, serviciile de tramvai din Budapesta au fost perturbate din cauza acumulării de gheață, a declarat autoritatea de transport public a capitalei Ungariei. Numeroase servicii feroviare naționale și internaționale au fost anulate sau întârziate.

Operatorul feroviar național al Austriei, ÖBB, a declarat că se așteaptă întârzieri în nord și est, inclusiv la Viena, și a îndemnat călătorii să amâne deplasările neurgente.

Autoritățile cehe au declarat că unele trenuri și autobuze au fost anulate, iar pasagerii din gara principală a capitalei s-au confruntat cu întârzieri de ore întregi. De asemenea, acestea au spus că autostrada D8 către Germania a fost închisă din cauza unui accident pe partea germană. În anumite părți ale Germaniei de est, drumurile au fost înghețate.

În România, care a avut parte de ninsori abundente în ultima săptămână, temperaturile din unele zone au fost prognozate până la -13 grade Celsius, forțând unele școli să mute cursurile online.

Serviciul Meteorologic al Ungariei a declarat într-un comunicat că ninsori semnificative vor avea loc în est, în timp ce ploaia înghețată fa afecta regiuni din vestul țării.