Poliția anti-migrație a arestat un candidat la Primăria din New York

Poliția federală anti-migrație (ICE) din SUA l-a reținut și încătușat chiar în interiorul unui tribunal pe Brad Lander, candidat la primăria din New York și controlor financiar al metropolei americane, transmite presa internațională citată de Agerpres.

Lander se afla, marți, la sediul instanței de judecată pentru a-i asista pe mai mulți migranți amenințați cu expulzarea.

Imaginile difuzate de martori şi presă îl arată pe acest politician în costum şi cravată în timp ce este imobilizat și pus în cătușe de agenți ICE.

"Nu aveți autoritatea de a aresta un cetățean american (...). Nu obstrucționez pe nimeni", a strigat Lander în fața agenților, dintre care unii aveau chipurile acoperite cu măști.

Momentul s-a viralizat pe rețelele sociale și a fost taxat de mulți internauți drept o nouă derivă autoritară a administrației lui Donald Trump.

"Arestarea lui Lander pentru simplul fapt că apără migranți şi drepturile lor civile constituie un abuz de putere șocant", a declarat Letitia James, procuror general al statului New York.

ICE nu a comentat asupra cazului. Departamentul american pentru Securitate Internă a comunicat că Lander a fost arestat pentru că "a obstrucționat munca unui agent federal".

Puțin mai târziu în timpul zilei de marți, politicianul a fost eliberat dintr-un centru de detenție al ICE din New York, fiind întâmpinat de o mulțime formată din susținători şi apropiați ai săi.

"Sunt bucuros că nicio acuzație nu a fost reținută împotriva mea", a spus el.

Ulterior Lander a postat un mesaj pe X.

Tonight, I'll go home and sleep in my bed. I have a lawyer, I'll get due process.



But Edgardo, whose arm was ripped from mine by ICE agents, has none of those things.



That's why I'll keep coming back to court, week after week, to make sure that people's rights are protected. pic.twitter.com/5XU4D7nFOG