Poliţia din Moldova anunţă că mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor au fost compromise. Ce se ascunde în spatele acestui atac

1 minut de citit Publicat la 18:37 24 Sep 2025 Modificat la 18:38 24 Sep 2025

Autoritățile din Republica Moldova au precizat că mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor au fost compromise. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Autoritățile din Republica Moldova au precizat că mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor au fost compromise, miercuri dimineață. Lovitura hackerilor ar avea drept scop utilizarea acestor rețele infectate pentru a lansa, în ziua alegerilor parlamentare de duminică, atacuri cibernetice asupra serverelor și infrastructurii Comisiei Electorale Centrale (CEC), cu intenția de a bloca activitatea instituției, potrivit zdg.md.

„Orice mesaj transmis prin aceste rețele va fi redirecționat, prin intermediul infecției, către serverele CEC pentru a le suprasolicita și paraliza funcționarea. Fenomenul vizează nu doar CEC, ci și serverele și site-urile instituțiilor publice, precum și rețelele de comunicații”, a precizat Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova.

Oficialul din Poliţie a adăugat că el însuși este zilnic ținta unor tentative de compromitere a telefonului său mobil.

Mesajul lui Zelenski înainte de alegerile din Republica Moldova

Președintele Ucrainei spune că Europa nu-și poate permite să lase Republica Moldova să revină pe orbita Rusiei, într-un discurs susținut la Adunarea Generală a ONU, miercuri.

„Rusia încearcă să facă din Republica Moldova ceea ce Iranul a făcut odinioară în Liban, iar acum, la fel ca atunci, răspunsul internaţional este insuficient”, a declarat preşedintele ucrainean despre alegerile legislative care au loc, duminică, în Republica Moldova.

„Am pierdut deja Georgia în Europa (...) şi Belarusul se orientează de mulţi ani către o dependenţă faţă de Rusia. Europa nu-şi poate permite să piardă şi Republica Moldova”, a declarat Zelenski.

Partidul Acţiune şi Solidaritate al președintei Maia Sandu abia depăşeşte 20% din intenţiile de vot în sondaje, deşi îşi menţine şansele de a forma o majoritate pro-UE.