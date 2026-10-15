Politico: De ce atacurile ucrainene asupra centrelor de date reprezintă o problemă gravă pentru Rusia, dar și dincolo de granițele sale

Atacurile cu drone ucrainene asupra a trei centre de date Yandex din Sasovo, Kaluga și Vladimir au provocat întârzieri și întreruperi ale serviciilor pentru mii de companii și civili care depind de infrastructura cloud a Yandex, inclusiv platforme de comerț electronic, servicii de plăți digitale și aplicații de livrare a mâncării și de transport auto. Miercuri, dronele ucrainene au țintit un important centru de date al Sberbank din regiunea Saratov, în Rusia, deși un director al companiei a declarat că atacul nu a afectat funcționarea serviciilor.

Atacurile Ucrainei asupra centrelor de date din Rusia au urmărit să perturbe planificarea militară și serviciile de comunicații. Însă, au fost semnalate și perturbări de altă natură, care au afectat inclusiv clienții ce așteptau să le fie livrată mâncarea prin aplicațiile de livrare. Serverele au devenit ținte de război. Pe lângă perturbarea vieții cotidiene, atacurile ridică și întrebări privind respectarea dreptului internațional, scrie Politico, joi.

După atacurile asupra centrelor de date rusești, guvernul de la Kiev a amintit că Rusia a țintit deja în repetate rânduri infrastructura digitală a Ucrainei.

„Ucrainenii au vrut să le arate rușilor că jocul acesta poate fi jucat în doi”, a declarat pentru Politico, sub protecția anonimatului, un oficial de rang înalt familiarizat cu operațiunea. Atacurile și represaliile indică apariția unui nou front al războiului: infrastructura care susține economia digitală.

Bombardarea clădirilor care găzduiesc infrastructura informatică poate avea efecte asemănătoare atacării unei centrale electrice care furnizează energia, căldura și combustibilul de care depind atât armatele, cât și civilii. Asemenea atacuri pot slăbi capacitatea inamicului de a continua războiul, dar pot și paraliza viața de zi cu zi.

Experții spun că reconstrucția centrelor de date din Rusia va fi deosebit de costisitoare, deoarece acestea necesită echipamente greu de procurat, care trebuie importate.

„Nu va fi ușor să obțină cantitățile mari de echipamente necesare pentru a le înlocui pe cele distruse”, a declarat Oleg Șakirov, cercetător specializat în politici de securitate cibernetică și securitate internațională. El a precizat că majoritatea echipamentelor trebuie importate, iar acest lucru este complicat de cererea mondială ridicată și de sancțiunile impuse Rusiei.

„Sincer, nimeni nu știe cu adevărat cât de mari sunt pagubele. Din moment ce două centre de date sunt încă nefuncționale, putem presupune că sunt considerabile”, a spus Șakirov.

Joseph Jarnecki, cercetător principal la Royal United Services Institute, a avertizat că transformarea atacurilor asupra centrelor de date într-o practică obișnuită ar putea avea o serie de consecințe periculoase.

„Aceste atacuri încalcă probabil dreptul internațional umanitar și reprezintă un risc major, într-o perioadă în care populațiile din întreaga lume depind tot mai mult de serviciile digitale”, a declarat el pentru Politico.

Când serverele devin ținte militare

Centrele de date au devenit ținte și în alte conflicte armate recente. În timpul conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran de la începutul acestui an, atacurile cu drone au lovit trei centre Amazon Web Services (AWS) din Emiratele Arabe Unite și Bahrain. Deoarece centrele de date pot deservi simultan scopuri civile și militare, stabilirea legalității atacării lor este departe de a fi simplă.

Kubo Macak, expert în drept internațional umanitar, a explicat că, pentru a putea fi considerat un obiectiv militar în temeiul Convențiilor de la Geneva, un centru de date trebuie să îndeplinească două condiții: să contribuie efectiv la desfășurarea operațiunilor militare, iar distrugerea sa să ofere un „avantaj militar concret”.

„Dacă știți că acolo sunt stocate informații militare secrete sau că centrul de date este folosit pentru funcționarea unor instrumente militare bazate pe inteligență artificială”, a spus Macak, ar putea exista motive pentru a-l considera un obiectiv militar.

După cele mai recente atacuri asupra centrelor de date Yandex, utilizatorii platformei sociale Twitter au semnalat o scădere bruscă a activității conturilor automatizate, inclusiv a celor asociate mesajelor pro-ruse, pro-Trump și favorabile formațiunii germane de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a invocat aceste informații pentru a susține că atacurile au redus toxicitatea de pe platformele sociale, deși cercetătorii independenți și centrele naționale de cercetare nu au găsit dovezi că loviturile ar fi perturbat în mod specific campaniile rusești de dezinformare.

Macak a explicat că, inclusiv în situația în care un centru de date este utilizat pentru „a coordona, să spunem, troli sau ferme de boți care încearcă să influențeze alegerile din alte țări (...) acest lucru nu ar fi suficient”.

Cu alte cuvinte, simplul fapt că un centru de date găzduiește boți utilizați pentru propagandă nu îl transformă într-o țintă militară legitimă din punct de vedere juridic.

Dilema infrastructurii cu dublă utilizare, civilă și militară, s-a concentrat adesea asupra atacurilor împotriva infrastructurii energetice, frecvente în războiul dintre Rusia și Ucraina. Sâmbătă, președintele american, Donald Trump, a cerut Ucrainei să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești, pe care le-a învinovățit pentru creșterea prețurilor carburanților.

Ulterior, el a cerut ambelor părți să oprească atacurile împotriva infrastructurii energetice, deși existența unui acord de încetare a focului rămâne contestată. Pe măsură ce centrele de date devin tot mai importante pentru economiile naționale, atacurile împotriva lor vor avea consecințe tot mai grave.

Un oficial NATO de rang înalt, care a vorbit pentru Politico sub protecția anonimatului, a declarat că centrele de date sunt deja considerate posibile ținte militare și că Alianța ține cont de vulnerabilitatea lor în planificarea operațiunilor.

Aliații NATO sunt conștienți că propriile centre de date ar putea fi atacate în cazul unui conflict, a spus oficialul.

„Într-un război, și noi ne-am confrunta cu asemenea atacuri”.