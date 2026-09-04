Politico: Friedrich Merz va pierde alegerile regionale de duminică din Germania. Indiferent de scorul obținut de extrema dreaptă

Cancelarul german Friedrich Merz se află într-un moment dificil al carierei sale. Foto: Getty Images

O victorie zdrobitoare, așa cum se prefigurează, a extremei drepte germane, AfD, la alegerile regionale din landul Saxonia-Anhalt îl va afecta serios pe cancelarul german Friedrich Merz. În același timp, situația rămâne extrem de dificilă pentru Merz, chiar și în cazul unui eșec al Afd, deoarece, într-un astfel de caz, partidul condus de Merz (CDU) va fi nevoit să treacă altă linie roșie și să intre într-o alianță cu extrema stânga, se arată într-o analiză Politico.

Astfel, în acest moment, pentru Merz, de rezultatul alegerilor din Saxonia-Anhalt depinde doar gradul de „umilire politică” pe care cancelarul german ar fi dispus să-l suporte.

Alternativa pentru Germania (AfD), formațiune de extremă dreapta se prefigurează a fi câștigătorul total al alegerilor din landul Saxonia-Anhalt, conform celor mai recente sondaje de opinie. Scorul final electoral pe care urmează a-l obține AfD va arăta, cât se poate de clar, cât de mult a crescut extrema dreaptă în Germania și cât de depășite au devenit partidele din „mainstream”.

Cu un scor de 42% în sondajele din Saxonia-Anhalt, este acum aproape sigur că AfD va ieși cea mai puternică forță în aceste alegeri regionale, aproape dublu față de sprijinul acordat Uniunii Creștin-Democrate (CDU) a cancelarului Friedrich Merz. Partidul Stângii, o altă formațiune antisistem, ocupă locul al treilea în sondaje, în timp ce partenerii de coaliție ai lui Merz, social-democrații (SPD), abia depășesc pragul de 5%, conceput inițial pentru a ține extremiștii în afara Parlamentului

Pentru Merz, umilința va fi și mai mare dacă AfD va câștiga suficiente voturi pentru a-și asigura o majoritate absolută în parlamentul și guvernul landului Saxonia.

Scenariul 1: AfD câștigă detașat, extrema dreaptă guvernează un land, prima oară după 1945. Scenariul 2: AfD nu câștigă detașat, dar Merz va trebui să se înțeleagă cu extrema stângă.

Dacă AfD obține majoritatea absolută în parlamentul land-ului, liderul extremist Ulrich Siegmund va deveni premier, iar formațiunea va fi reușit să străpungă „cordonul sanitar” care a ținut-o în afara tuturor guvernelor federale și regionale de la înființarea sa, în 2013.

Ar fi un succes istoric pentru AfD și un șoc pentru sistemul politic german - practic, ar fi primele alegeri câștigate de extrema dreaptă în Germania, după căderea nazismului în 1945.

În al doilea scenariu - AfD nu reușește să strângă o majoritate - partidul CDU al lui Merz se va afla într-o dilemă: creștin-democrații vor fi nevoiți să facă o coaliție cu extrema stângă, pentru a ține departe extrema dreaptă.

Dar Merz a exclus până acum orice colaborare cu extrema stângă. O variantă ar fi formarea unui guvern regional minoritar, cu social-democrații (în cazul în care aceștia trec pragul electoral). Un astfel de guvern minoritar se va vedea apoi în situația de a depinde de voturile extremei drepte sau stângi, după caz, pentru adoptarea de măsuri.

Indiferent de rezultatul alegerilor regionale din Saxonia de duminică, acestea ar putea declanșa o reacție în lanț pentru Merz - deja văzut drep un lider slab al Germaniei - care ar putea duce la căderea sa, se arată în analiza Politico.