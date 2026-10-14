Politico: Republicanii de top din Congres recunosc în privat că vor pierde alegerile din noiembrie, dar încearcă să „salveze ” Senatul

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Unii lideri de top ai Partidului Republican din SUA au ajuns la concluzia că păstrarea controlului asupra Camerei Reprezentanților după alegerile intermediare din noiembrie este imposibilă și încearcă doar să facă „damage control” pentru a păstra măcar Senatul și a micșora dezastrul electoral care paște partidul, relatează Politico.

Cinci republicani de top din Congres au declarat anonim pentru publicația americană că nu mai văd vreo șansă ca partidul să mențină controlul asupra Camerei Reprezentanților.

Unul dintre ei a declarat că principalul obiectiv al GOP din acest punct este să „salveze cât mai multe mandate republicane este posibil”. Aceeași persoană a spus că Donald Trump „nu este de ajutor” în această privință.

„Președintele Trump a făcut aceste alegeri despre el, iar noi trebuie să supraviețuim acum furtunii politice”.

Un al doilea republican din Congres a spus că felul în care se mișcă banii în campanie arată că democrații au controlul. El a prezis că Partidul Democrat va câștiga în jur de zece mandate în plus, mai mult decât suficient pentru a prelua conducerea Camerei.

Chiar și în state în care republicanii au acționat pentru schimbarea hărții electorale în favoare lor, precum Florida sau Texas, candidații republicani „se țin cu dinții să supraviețuiască”.

Republicanii deja s-au „retras strategic” din mai multe campanii pe care nu le mai vâd drept „câștigabile”, în state precum Iowa, New Jersey sau Nebraska.

Retragere „strategică”

Oficialii și operatorii republicani spun că și mai mulți candidați ar putea să rămână fără finanțare în săptămânile următoare, partidul dorind să redirecționeze banii spre curse care mai pot fi câștigate.

În plus, republicanii au renunțat și la eforturile lor în mai multe circumscripții unde sperau să câștige net, adică să obțină mandate deținute în prezent de democrați.

Presiunea cea mai mare este în zona Midwest, acolo unde republicanii cheltuie sume uriașe pentru a apăra mandate vulnerabile la Senat în state care aveau odinioară majorități compacte MAGA, precum Iowa, Nebraska sau Kansas.

Don Bacon, reprezentant republican ale cărui poziții sunt adesea în dezacord cu cele ale Casei Albe, a declarat că dificultățile electorale ale partidului său nu au nimic misterios. Finanțarea i-a fost retrasă de partid pe motiv că șansele sale la realegere sunt minime.

„Am discutat cu unele dintre persoanele care iau aceste decizii. Cea mai mare problemă o reprezintă nepopularitatea președintelui în sondaje și proporția ridicată a alegătorilor care au o părere nefavorabilă despre el”, a spus Bacon.

Oficialii de la Casa Albă insistă că nu renunță la lupta pentru controlul niciuneia dintre cele două camere ale Congresului. Într-un comunicat, Liz Huston, o purtătoare de cuvânt, a declarat că Trump rămâne „hotărât să păstreze majoritățile republicane atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat”.

Marți, înainte de a pleca în Alaska pentru a participa la campania senatorului republican Dan Sullivan, care se confruntă cu dificultăți electorale, Trump s-a declarat optimist în privința alegerilor intermediare, dar a recunoscut că, de regulă, partidul președintelui în funcție pierde mandate la acest scrutin.

„Dar acum fac un turneu și organizez mitinguri”, a adăugat Trump. „Entuziasmul față de Partidul Republican a crescut foarte mult”.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a mers și mai departe, declarând categoric, în timpul unei opriri de campanie în Texas, un stat puternic republican în trecut, acum foarte competitiv, că „sondajele sunt greșite” atunci când indică faptul că partidul său se află în pragul unei înfrângeri electorale de amploare.

Cu toate acestea, la nivelul strategiei electorale, schimbarea priorităților Partidului Republican este evidentă: eforturile se îndepărtează de apărarea majorității din Camera Reprezentanților și se concentrează tot mai mult asupra salvării majorității din Senat.