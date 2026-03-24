Polițiștii britanici au cerut 900.000 de lire sterline pentru paza lui Trump la Windsor. Acum, tocmai au aflat că au lucrat gratis

Donald Trump, alături de prințul William (s) și Regele Charles, la Windsor, în timpul vizitei oficiale pe care președintele SUA a făcut-o în septembrie 2025 în UK. Foto: Getty Images

O unitate de poliție din Londra a fost informată că nu va primi nimic din cele peste 900.000 de lire sterline care au reprezentat contravaloarea serviciilor de pază și protecție pentru Donald Trump, cu prilejul vizitei oficiale pe care președintele SUA a făcut-o anul trecut în Regatul Unit, informează BBC.

Șeful poliției din regiunea Thames Valley, Matthew Barber a declarat că a fost informat de Ministerul britanic de Interne că nu va fi plătit pentru activitatea sa din timpul vizitei lui Trump.

Poliția din Thames Valley răspunde de ordinea și securitatea din mai multe comitate din sud-estul Angliei, inclusiv regiunea Berkshire, unde se află castelul Windsor, una din reședințele Coroanei britanice și loc unde președintele Trump, însoțit de soția sa, Melania, a fost plimbat cu caleașca de aur și primit de Regele Charles și Regina Camilla, în septembrie 2025.

Matthew Barber s-a declarat „dezamăgit” de poziția adoptată de guvernul britanic legată de neplata facturii de 900.000 de lire sterline pentru orele de muncă prestate de polițiști în timpul vizitei lui Trump.

Home Office (ministerul britanic de Interne) a precizat că polițiștii vor fi „rambursați pentru cheltuielile suplimentare”, cu referire la cheltuielile de securitate cu ocazia vizitei lui Trump de la Windsor. Home Office nu a precizat despre ce sumă e vorba și nici cât la cât a fost calculat costul pe zi al unui polițist.

În schimb, Barber spune că toate cheltuielile pentru munca prestată de polițiștii din subordinea sa se ridică la 900.000 de lire sterline.

„Am fost informat săptămâna trecută de Secretarul Home Office că Poliției Thames Valley nu îi vor fi rambursate integral costurile care au reprezentat activitatea de pază a președintelui Trump, cu prilejul vizitei sale la Castelul Windsor”, a spus Barber, care a adăugat că va continua să lupte pentru a primi întreaga sumă.