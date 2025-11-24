Antena 3 CNN Externe Polonia a lansat o rachetă balistică suborbitală, care a ajuns la o altitudine de 65 de kilometri. "A atins toate obiectivele propuse"

1 minut de citit Publicat la 19:51 24 Noi 2025 Modificat la 19:51 24 Noi 2025
Racheta poloneză a atins o altitudine de 65 de kilometri
Racheta poloneză a atins o altitudine de 65 de kilometri. Foto: Cezary Tomczyk / X

O rachetă cu trei trepte a fost lansată luni din Polonia și a atins o altitudine de 65 de kilometri. 

Evenimentul a fost anunțat pe rețelele sociale de Cezary Tomczyk, adjunct al ministrului Apărării de la Varșovia.

Numită "Perun", această rachetă a fost dezvoltată de un consorțiu format din Institutul Militar de Tehnologie a Armamentului, Uzina de Aviație Militară nr. 1 din Lodz și compania Gamrat.

Lansarea a fost efectuată din poligonul militar din Ustka. 

 

 

"Racheta și-a atins toate obiectivele propuse: separarea corectă a treptelor, ghidarea către un punct desemnat în spațiu și zborul de-a lungul traiectoriei planificate. 

A atins o altitudine de 65 km, efectuând un zbor sigur și stabil, cu verificarea funcționării corecte a tuturor tehnologiilor cheie dezvoltate pe plan intern", a scris vice-ministrul Tomczyk într-o postare pe X.

Racheta Perun măsoară 11,5 metri lungime și are un diametru de 45 cm diametru, fiind alimentată de un motor hibrid SF-1000 care folosește combustibil cu parafină și protoxid de azot ca oxidant.

Misiunea suborbitală a fost concepută pentru a transporta o varietate de încărcături utile pentru cercetare, inclusiv unele destinate experimentelor biologice, testării materialelor și electronicii avansate.

Conform celor publicate în presa poloneză, lansarea de luni a dus la mare altitudine cea mai mare încărcătură utilă transportată de Perun până în prezent.

