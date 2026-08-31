Polonia acuză că un „serviciu de informații străin” a comis un atac terorist pe teritoriul ei. O importantă fabrică de drone a luat foc

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Autoritățile poloneze au anunțat, luni, că deschid o anchetă pentru comiterea unei „infracțiuni cu caracter terorist”, în urma unui incendiu produs, ieri noapte, la o fabrică de drone din Skarzysko-Kamienna, în centrul ţării, relatează AFP, citată de Agerpres.

Agenţii de pază ai fabricii, care aparţine unui importante firme private, specializată în sisteme electronice de apărare, WB Electronics, au alertat pompierii la puţin timp după miezul nopţii şi incendiul a putut fi adus sub control în două ore, ceea ce a permis imediat desfăşurarea la faţa locului a poliţiei şi a serviciilor Agenţiei de Securitate Internă (ABW).

Potrivit un comunicat al autorităților judiciare, ancheta a fost deschisă pentru „participare la activităţi ale unui serviciu de informaţii străin împotriva Republicii Polonia şi pentru o infracţiune cu caracter terorist, constând în provocarea deliberată (...) a unui incendiu pe terenul uzinei WB Electronics, cu ajutorul unei încărcături care conţinea materiale inflamabile”.

Autoritățile judiciare, care nu au dat niciun amănunt privind derularea operaţiunii, nu au precizat nici ţara care a comandat incendiul la fabrica de la Skarzysko-Kamienna, la 140 km sud de Varşovia.

Mai multe ţări NATO au afirmat recent că au fost ţinta unor operaţiuni de sabotaj sau de spionaj, acte de „război hibrid” imputate Rusiei. Unele, precum Polonia şi România, s-au confruntat cu intruziuni ale dronelor sau ale rachetelor identificate ca ruseşti.

Polonia, ţară membră UE şi NATO, vecină cu Rusia şi Ucraina, este, de la începutul invaziei rusești, un aliat ferm al Ucrainei. Polonia serveşte drept platformă de transport prin care trece marea majoritate a ajutorului militar şi umanitar pentru Ucraina.