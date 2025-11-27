Polonia cumpără, din Suedia, trei submarine în cadrul unui contract de 2,3 miliarde de euro, pentru operațiuni în Marea Baltică

Polonia cumpără, din Suedia, trei submarine în cadrul unui contract de 2,3 miliarde de euro. FOTO: Getty Images

Polonia a ales compania suedeză Saab pentru furnizarea a trei submarine A26 în cadrul programului "Orka", în valoare de 2,3 miliarde de euro. Prima navă este așteptată în 2030, ceea ce va consolida securitatea țării în Marea Baltică, potrivit unn.ua.

Varșovia a anunțat selecția companiei suedeze Saab pentru furnizarea a trei submarine în cadrul programului „Orka”. Acesta este unul dintre cele mai mari acorduri de apărare ale Poloniei, care vizează consolidarea rolului și securității sale în Marea Baltică.

Guvernul polonez a anunțat că Saab, compania suedeză, a câștigat licitația pentru construirea de noi submarine, care vor consolida capacitățile navale ale țării pe fondul amenințării crescânde din partea Rusiei după invazia Ucrainei.

Valoarea contractului este estimată la aproximativ 2,3 miliarde de euro. Ca parte a unei cooperări mai ample, Suedia a fost de acord, de asemenea, să achiziționeze o serie de arme din Polonia și să furnizeze armatei poloneze un submarin de antrenament, care, așa cum a menționat viceprim-ministrul, va „umple lacunele” din instruirea echipajelor.

Saab va furniza Poloniei submarine moderne A26, care fac parte dintr-o nouă generație de submarine cu capacități sporite pentru operațiuni în apele puțin adânci ale Mării Baltice. Kosiniak-Kamysz a adăugat că guvernul intenționează să semneze un contract comercial cel târziu în al doilea trimestru al anului 2026, iar Varșovia se așteaptă să primească prima navă în 2030.